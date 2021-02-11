恒指跌25點 一周升0.84%科指跌1.24% 北水淨流入兩個月最多
文章日期：2021年8月6日 16:33
內地官媒繼續評論不同行業，市場氣氛仍然偏淡，恒指今早高開58點後，曾跌最多202點，午後雖然倒升並升最多72點，但恒指收市仍要倒跌，全日高低波幅274點。恒指守住10天線(26027.02點)，但科指則得而復失，收市跌穿10天線(6698.84點)。北水淨流入兩個月最多。恒指本周累升0.84%，科指本周累跌1.24%。
恒指收市跌25點或0.1%，報26179點，成交金額1480億元，較上日減少8.47%，是7月23日1395.75億元成交後最少；國指跌22點或0.25%，報9273點。恒生科技指數收報6697點，跌0.27%。
藍籌16隻升，38隻下跌，4隻無升跌。騰訊（0700）升3.33%，收報453.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點；藥明生物（2269）跌4.85%，收報123.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。
恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報54.5元，升3.71%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報237.6元，跌4.73%。
北水南下合計淨流入61.86億元，終止1日流出，淨流入金額是年5月25日78.59億元後最多。。南水北上合計淨流出4.74億元人民幣，較上日減少75.86%，連續第2日流出，累計流出24.4億元。
一周表現
恒指本周累升0.84%或218點，升幅是7月16日後最大，當時收市升幅為2.41%；本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升15.23%，其次為信義光能（0968）及港交所（0388），分別升11.41%及6.75%。而表現最差的是九龍倉置業（1997），累跌12.54%，其次為銀娛（0027）及碧桂園服務（6098），分別跌9.3%及7.45%。
國指本周累升0.44%或40點，升幅是7月16日後最大，當時收市升幅為2.71%；本周表現最佳的是比亞迪（1211），累升15.23%，其次為海螺水泥（0914）及蒙牛（2319），分別升10.77%及6.64%。而表現最差的是快手（1024），累跌22.89%，其次為網易（9999）及京東健康（6618），分別跌12.8%及8.51%。
科指本周累跌1.24%或83點，跌幅是7月30日後最大，當時收市跌幅為6.7%；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升11.11%，其次為明源雲（0909）及海爾智家（6690），分別升7.07%及6.58%。而表現最差的是快手（1024），累跌22.89%，其次為網易（9999）及同程藝龍（0780），分別跌12.8%及12.46%。
午後消息股表現
彭博社：阿里巴巴（9988）警告投資者，互聯網行業稅負將加重。收報193.5元，升0.52%。
IGG（0799）：旗下手遊未成年人佔比少於0.1%。收報7.84元，跌2.85%。
Baleno母企德永佳（0321）與稅局和解交額外3.51億元稅，獲退回3.69億元。收報1.86元，升6.9%。
同仁堂國藥（3613）半年多賺18%，不派息。收報11.06元，跌0.36%。
中廣核新能源（1811）7月發電量按年升54%。收報3.36元，跌0.59%。
今早及隔晚消息股表現
百濟神州（6160）上半年虧損收窄至4.14億美元。收報194.4元，跌3.19%。收報197元，跌1.89%。
官媒評論引發影片、乳業股下跌。快手（1024）創上市新低，見78.6元，收報84.9元，跌4.71%；嗶哩嗶哩（9626）收報629元，升0.16%。
牛奶、乳製品、牧場股向下，中國飛鶴（6186）收報14.06元，跌4.35%。其他牛奶、乳製品股份方面，雅士利國際（1230）收報0.58元，跌4.92%；H&H國際（1112）收報26.65元，跌2.56%；澳優（1717）見52周低7元，收報7.39元，跌1.2%；蒙牛（2319）收報44.95元，無升跌。
牧場股方面，原生態牧業（1431）收報0.44元，跌4.35%；現代牧業（1117）收報1.36元，跌3.55%；中國聖牧 （1432）收報0.62元，跌3.13%；中國聖牧（1432）收報0.62元，跌3.13%；莊園牧場（1533）收報6.09元，跌0.16%；優然牧業（9858）收報4.74元，跌1.66%。
中手游（0302）6.4億收購「仙劍奇俠傳」內地所有版權。收報3.89元，跌1.27%。
財新：恒大（3333）相關案件被要求「集中管轄」，防止訴訟瓜分資產。恒大（3333）見52周低5.07元，收報5.2元，跌4.59%；恒大物業（6666）創上市新低，見4.92元，收報5.07元，跌3.43%；恒大汽車（0708）收報11.8元，跌3.28%；恒騰（0136）收報4.15元，跌8.39%。
拜登清潔能源汽車目標佔美國銷量一半。比亞迪（1211）創上市新高，見295元，收報275.4元，升1.7%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見181.8元，收報170.4元，升0.77%。
花旗：稅率若向傳統行業睇齊，騰訊（0700）收益將跌近9%。騰訊收報453.6元，升3.33%。
中電信（0728）A股發行集資最多541億元。收報2.92元，跌0.34%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國新城鎮（1278）收報0.096元，跌2.04%；置富（0778）收報8.57元，升0.35%；電盈（0008）收報4.2元，升0.48%；TCL電子（1070）收報4.5元，跌0.44%。
希瑪眼科（3309）發盈喜，中期轉賺最多1500萬。收報7.62元，升4.38%。
Adidas次季純利達3.97億歐元，大中華按年跌16%。體育用品股向下，安踏（2020）收報170.9元，跌3.56%；李寧（2331）收報83.3元，跌4.25%；361度（1361）收報3.46元，跌5.98%；特步（1368）收報12.44元，跌4.16%；滔搏（6110）收報11.7元，升0.69%；中國動向（3818）收報1.02元，跌3.77%。
中芯國際 （0981） 次季收入勝預期，同比增逾四成。收報28.15元，升0.9%。
渝太地產（0075）2.4億售英國商廈予「仙股大王」孫粗洪。收報1.4元，無升跌。
合生創展（0754）上月賣樓收入升七成，中國奧園（3883）微升0.7%。收報25.9元，跌2.81%。
廖創興企業（0194）半年多賺12倍，派息0.18元。收報8.15元，升0.74%。
中海外（0688）7月銷售升5%。收報16.4元，跌1.44%。
禹洲集團（1628）7月銷售跌12%。收報1.69元，無升跌。
東風汽車（0489）首7個月銷量增16%。收報6.97元，跌1.97%。
嚐高美（8371）首季多賺37% 改派息政策增至至少50%。收報1.1元，無升跌。
鳳凰衛視（2008）料中期虧損收窄至少於3億元。收報0.55元，跌1.79%。
港通控股（0032）發盈喜，料中期純利升1.4倍至4.5億。收報12.54元，無升跌。
香港電訊（6823）中期溢利微升 派0.307元，電視收益半年增近倍。收報10.66元，升0.19%。
長和（0001）中期多賺四成，中期息0.8元，年增三成。收報57.85元，升2.57%。
福耀玻璃（3606）半年多賺近84%，不派息。收報54.05元，跌4.59%。
長實（1113）半年多賺三成，中期息0.41元。收報52.4元，跌0.19%。
破頂股表現
破頂股包括，德信服務（2215）創上市新高，見3.37元，平上市低位3.06元，收報3.19元，升4.25%；中國通才教育（2175）創上市新高，見4.68元，收報4.61元，升1.54%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.33元，收報1.23元，跌3.91%；愛帝宮（0286）創52周高，見1.55元，收報1.42元，跌3.4%；大昌集團（0088）創52周高，見5.43元，收報5.43元，升0.93%；中國能源建設（3996）創52周高，見1.27元，收報1.13元，升8.65%；艾德韋宣（9919）創52周高，見1.57元，收報1.55元，升17.42%。
破底股方面
內房物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見4.92元，收報5.07元，跌3.43%；恒大（3333）見52周低5.07元，收報5.2元，跌4.59%；潤地（1109）見52周低25.5元，收報26元，跌2.07%；龍湖（0960）見52周低34.35元，收報35.05元，跌1.96%。
醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見8.53元，收報8.8元，升0.92%；兆科眼科（6622）創上市新低，見7.64元，收報7.97元，跌1.73%；啟明醫療（2500）見52周低40.6元，收報42.4元，跌3.85%。
科技股破底，包括，優趣匯（2177）創上市新低，見4.93元，收報5元，跌9.91%；易居企業（2048）創上市新低，見3.15元，收報3.25元，跌1.81%；南方通信（1617）創上市新低，見0.201元，收報0.206元，跌13.81%；普天通信（1720）創上市新低，見0.4元，收報0.43元，無升跌；快手（1024）創上市新低，見78.6元，收報84.9元，跌4.71%；稻草熊（2125）創上市新低，見5.73元，收報5.88元，跌1.67%。
其他破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.43元，收報0.47元，跌3.09%；盈大地產（0432）創上市新低，見0.64元，收報0.65元，無升跌；成實外教育（1565）見52周低0.6元，收報0.64元，跌3.03%；檳傑科達（1665）見52周低0.94元，收報1.01元，跌2.88%；靈寶黃金（3330）見52周低0.94元，收報0.95元，跌1.04%；恒安（1044）見52周低45元，收報45.1元，跌2.8%；百威（1876）見52周低20.6元，收報21.1元，升0.48%。
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