內地官媒繼續評論不同行業，市場氣氛仍然偏淡，恒指今早高開58點後，曾跌最多202點，午後雖然倒升並升最多72點，但恒指收市仍要倒跌，全日高低波幅274點。恒指守住10天線(26027.02點)，但科指則得而復失，收市跌穿10天線(6698.84點)。北水淨流入兩個月最多。恒指本周累升0.84%，科指本周累跌1.24%。