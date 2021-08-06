百度新一代無人駕駛小巴阿波龍II在廣州亮相
文章日期：2021年8月6日 16:12
百度（9888）公布，百度Apollo新一代無人駕駛小巴阿波龍II在廣州黃埔正式亮相，隨著Apollo與廣州市黃埔區新基建項目的合作深入，阿波龍II將作為智能交通面向C端的重要載體落地。未來，阿波龍II將不斷拓展更加多元化的商業場景，在廣州黃埔的園區、機場、商圈、居民社區等場景落地，為市民帶來全時態的智能化出行體驗。
資料顯示，阿波龍II擁有最新一代自研自動駕駛計算平台與傳感器系統，與Apollo Robotaxi實現能力互通，面向公共出行、移動警務、健康管理等場景提供定制化的智能移動服務。在車路協同能力加持下，阿波龍II能將單車智能問題減少54%、路口急剎情況降低90%；而5G雲代駕能力則是保證了在極端場景下，車輛也能安全、通暢行駛。
集團指，作為全國首輛商用級無人駕駛微循環電動車，阿波龍一代從2018年7月量產下線至今，已經在北京、廣州、雄安、重慶、佛山等22個城市園區落地部署，是全國唯一大規模常態化運營的自動駕駛小巴，累計服務人次超12萬，累計自動駕駛里程達到12萬公里。
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