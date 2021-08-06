資料顯示，阿波龍II擁有最新一代自研自動駕駛計算平台與傳感器系統，與Apollo Robotaxi實現能力互通，面向公共出行、移動警務、健康管理等場景提供定制化的智能移動服務。在車路協同能力加持下，阿波龍II能將單車智能問題減少54%、路口急剎情況降低90%；而5G雲代駕能力則是保證了在極端場景下，車輛也能安全、通暢行駛。

集團指，作為全國首輛商用級無人駕駛微循環電動車，阿波龍一代從2018年7月量產下線至今，已經在北京、廣州、雄安、重慶、佛山等22個城市園區落地部署，是全國唯一大規模常態化運營的自動駕駛小巴，累計服務人次超12萬，累計自動駕駛里程達到12萬公里。

百度今天收報161元，微升1.13%。

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