陸金所香港擬推股票證券業務 開業一周年獎賞最多2000元
文章日期：2021年8月6日 15:50
中國平安（2318）旗下金融科技公司陸金所香港開業一周年，公司行政總裁蔡華表示，未來將會在產品和服務等各方面不斷提升，以滿足投資者的需求，下一步將計劃推出股票證券業務，使服務更為多元化。他同時期望向更多的金融機構輸出金融科技，提供落地架構及基礎，共同把握大灣區金融業未來的發展機遇。
公司為答謝客戶支持，將推出不同優惠，8月10日至9月30日活動期間，於「陸香港 APP」選用智能投顧服務的首1000客戶可享額外3個月投顧費用全免，減免金額最高1000元。當中，活動期間截至9月30日，選用智能投顧服務中投資金額最高的10名客戶更可額外獲取1000元超市現金禮券獎賞，令總獎賞金額最多可達2000元。
而在8月31日或以前在陸金所香港成功開戶的客戶，將享有一周年迎新獎賞，包括價值50美元的投資現金券、100元的Apple禮品卡，以及定製版的一周年抗菌口罩。邀請好友註冊以及成為VIP客戶，亦可獲得100元超市禮券、100元投資現金券以及一周年大禮包等不同獎賞。
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