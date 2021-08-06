公司為答謝客戶支持，將推出不同優惠，8月10日至9月30日活動期間，於「陸香港 APP」選用智能投顧服務的首1000客戶可享額外3個月投顧費用全免，減免金額最高1000元。當中，活動期間截至9月30日，選用智能投顧服務中投資金額最高的10名客戶更可額外獲取1000元超市現金禮券獎賞，令總獎賞金額最多可達2000元。

而在8月31日或以前在陸金所香港成功開戶的客戶，將享有一周年迎新獎賞，包括價值50美元的投資現金券、100元的Apple禮品卡，以及定製版的一周年抗菌口罩。邀請好友註冊以及成為VIP客戶，亦可獲得100元超市禮券、100元投資現金券以及一周年大禮包等不同獎賞。

其他報道

彭博社：阿里巴巴警告投資者 互聯網行業稅負將加重

IGG：旗下手遊未成年人佔比少於0.1%

【有片：選股王】太平洋航運創半年最佳業績 盈利有望直追向好

時富：向每位香港得奬運動員送上10萬元現金財富管理計劃

Baleno母企與稅局和解交額外3.51億元稅 獲退回3.69億元

同仁堂國藥半年多賺18% 不派息

恒指半日升2點 北水2個月最大淨流入 科指10天線失而復得

中廣核新能源7月發電量按年升54%

內地人工智能公司極智嘉研美國或上海上市 華平有份投資

百濟神州上半年虧損收窄至4.14億美元