IGG：旗下手遊未成年人佔比少於0.1%
文章日期：2021年8月6日 12:58
IGG（0799）公布中期業績，首席運營官兼執行董事許元表示，期內純利大跌44%，主要因去年同期投資心動（2400）並沒有出售，有關股票於今年中期出售，並為帳面帶來9.8億元的資金流入。許元解釋，中期投資相關收益不及去年同期豐厚，影響純利下跌，這只屬會計項目。許元預計，今年下半年純利表現與中期相若，若撇除該方面的影響，集團營運仍屬健康。
對於內地近期加強監管有關未成年人網絡遊戲防沉迷遊戲措施，許元表示中國內地佔比收入僅10%以下，以及集團遊戲對象主要是成年人，近期的監管措施未對集團在中國市場發展造成影響。許元表示，若推出針對未成年人的遊戲，會考慮不在中國內地上線，則重點放在海外市場。許元表示，目前未成年人用戶佔比不高於0.1%。
IGG於周三（4日）亦公布，旗下遊戲《王國紀元》、《時光公主》將全面加強未成年人保護措施，未成年用戶每日22時至次日8時禁玩，假日每日限玩由3小時減至2小時，其他時間限玩由1.5小時減至1小時；未滿12周歲用戶不能進行遊戲充值。
IGG昨日公布中期業績，收入按年升33%至32.37億元，純利大跌44%至5.77億元。每股中期股息派0.145元，較去年中期及特別股息的0.502元為少。許元表示，去年同期投資心動獲利，加派特別股息，若未來有其他豐厚投資收益，將再作考慮。他透露，目前公司正在研發遊戲約30多款，料今年將推20多款，當中一半為自研，一半為投資項目。
IGG 午市收報7.8元，跌3.34%。
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