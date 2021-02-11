對於內地近期加強監管有關未成年人網絡遊戲防沉迷遊戲措施，許元表示中國內地佔比收入僅10%以下，以及集團遊戲對象主要是成年人，近期的監管措施未對集團在中國市場發展造成影響。許元表示，若推出針對未成年人的遊戲，會考慮不在中國內地上線，則重點放在海外市場。許元表示，目前未成年人用戶佔比不高於0.1%。

IGG於周三（4日）亦公布，旗下遊戲《王國紀元》、《時光公主》將全面加強未成年人保護措施，未成年用戶每日22時至次日8時禁玩，假日每日限玩由3小時減至2小時，其他時間限玩由1.5小時減至1小時；未滿12周歲用戶不能進行遊戲充值。

IGG昨日公布中期業績，收入按年升33%至32.37億元，純利大跌44%至5.77億元。每股中期股息派0.145元，較去年中期及特別股息的0.502元為少。許元表示，去年同期投資心動獲利，加派特別股息，若未來有其他豐厚投資收益，將再作考慮。他透露，目前公司正在研發遊戲約30多款，料今年將推20多款，當中一半為自研，一半為投資項目。

IGG 午市收報7.8元，跌3.34%。

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