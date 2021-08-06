市傳比亞迪（1211）明年向特斯拉供應刀片電池，股價創新高295元後急回，開始有春江鴨開始收割離場。業績遠勝預期的中芯（0981）股價升5%，華虹（1347）升2.5%。

中央繼續整頓各行各業，繼日前引述外國研究指飲酒致癌後，昨日輪到奶粉被點名要整改，飛鶴（6186）大跌7.2%，蒙牛（2319）則先跌後升。內地指令所有涉及恒大的案件集中管理，全部移至廣州中院處理，恒大（3333）跌3.9%。恆大2025年6月到期、票息8.75%的美元債買價跌逾4美分至37美分，債價開始反映恒大已無法翻身。

太平洋航運（2343）上半年業績強勁，基本純利達1.5億美元，為13年來最佳的半年度業績，而單計6月份更盈利5300萬美元，是歷來最佳的單月表現。由於7、8月的絕大部分收租日數中，已經以更可觀的按期租合約對等基準的日均租金訂約，而公司核心船隊的開支則大致固定，可以預計第3季以至下半年都會相當理想。

業績強勁已廣為市場所知，變數是經濟強勁，市場供求緊張何時結束。全球經濟預計今明兩年增長6%及4.9%，小型乾散貨增長一般與GDP變化相若。至於供應仍然有限，新訂單相對船隊運力仍是歷史低位，今明兩年運力增長僅2.8%及1.6%。考慮到太航很多船隻已於低位簽訂合約，續約時勢必大幅加價，盈利表現有望直追07年歷來最景氣時代，股價仍可反覆向好。

張兆聰

明報首席評論員