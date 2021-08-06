恒指半日升2點 北水2個月最大淨流入 科指10天線失而復得
文章日期：2021年8月6日 12:15
官媒言論又再引發相關行業股份向下，恒指今早高開58點見半日，最多曾跌202點，高低波幅261點。恒指守住10天線(26029.76點)，科指10天線(6700.95點)失而復得。北水轉淨流入，見2個月最多。
恒指半日升2點或0.01%，報26206點，成交金額843億元；國指跌12點或0.14%，報9283點。恒生科技指數收報6718點，升0.04%。
藍籌20隻升，34隻下跌，4隻無升跌。中海油（0883）升3.69%，收報8.14元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升3.6%，收報454.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻57點；信義光能（0968）跌3.68%，收報17.28元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌3.62%，收報125.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。
恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報29.3元，升5.02%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見78.6元，收報82.75元，跌7.13%。
北水南下合計轉為淨流入36.35億元，淨流入金額是6月1日52.94億元後最多。南水北上合計淨流出0.94億元人民幣，較上日減少95.23%，連續第2日流出，累計流出20.59億元。
百濟神州（6160）上半年虧損收窄至4.14億美元。收報194.4元，跌3.19%。
官媒評論引發影片、乳業股下跌。快手（1024）創上市新低，見78.6元，收報82.75元，跌7.13%；嗶哩嗶哩（9626）收報609元，跌3.03%。
牛奶、乳製品、牧場股向下，飛鶴（6186）曾挫9%，收報13.64元，跌7.21%。其他股份方面，H&H國際（1112）收報26.8元，跌2.01%；澳優（1717）見52周低7元，收報7.34元，跌1.87%；雅士利國際（1230）收報0.59元，跌3.28%；蒙牛（2319）收報45.15元，升0.44%zxad
牧場股方面，原生態牧業（1431）收報0.44元，跌4.35%；現代牧業（1117）收報1.35元，跌4.26%；中國聖牧 （1432）收報0.62元，跌3.13%；中國聖牧（1432）收報0.62元，跌3.13%；莊園牧場（1533）收報6.1元，無升跌；優然牧業（9858）收報4.67元，跌3.11%。
中手游（0302）6.4億收購「仙劍奇俠傳」內地所有版權。收報3.94元，無升跌。
財新：恒大（3333）相關案件被要求「集中管轄」，防止訴訟瓜分資產。恒大見52周低5.07元，收報5.24元，跌3.85%；恒大物業（6666）創上市新低，見4.92元，收報5.12元，跌2.48%；恒大汽車（0708）收報11.7元，跌4.1%；恒騰（0136）收報4.24元，跌6.4%。
拜登清潔能源汽車目標佔美國銷量一半。比亞迪（1211）創上市新高，見295元，收報273.8元，升1.11%；贛鋒鋰業（1772）創上市新高，見181.8元，收報171.3元，升1.3%。
花旗：稅率若向傳統行業睇齊，騰訊（0700）收益將跌近9%。騰訊收報454.8元，升3.6%。
中電信（0728）A股發行集資最多541億元。收報2.92元，跌0.34%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國新城鎮（1278）收報0.096元，跌2.04%；置富（0778）收報8.56元，升0.23%；電盈（0008）收報4.2元，升0.48%；TCL電子（1070）收報4.43元，跌1.99%；同仁堂國藥（3613）收報11.02元，跌0.72%。
希瑪眼科（3309）發盈喜，中期轉賺最多1500萬。收報7.49元，升2.6%。
Adidas次季純利達3.97億歐元，大中華按年跌16%。體育用品股向下，安踏（2020）收報175.4元，跌1.02%；李寧（2331）收報84.95元，跌2.36%；361度（1361）收報3.49元，跌5.16%；特步（1368）收報12.42元，跌4.31%；滔搏（6110）收報11.5元，跌1.03%；中國動向（3818）收報1.02元，跌3.77%。
中芯國際 （0981） 次季收入勝預期，同比增逾四成。收報29.3元，升5.02%。
渝太地產（0075）2.4億售英國商廈予「仙股大王」孫粗洪。收報1.4元，無升跌。
合生創展（0754）上月賣樓收入升七成，中國奧園（3883）微升0.7%。收報25.8元，跌3.19%。
廖創興企業（0194）半年多賺12倍，派息0.18元。收報8.1元，升0.12%。
比亞迪（1211）7月汽車產量增近九成。創上市新高，見295元，收報273.8元，升1.11%。
中海外（0688）7月銷售升5%。收報16.4元，跌1.44%。
禹洲集團（1628）7月銷售跌12%。收報1.67元，跌1.18%。
東風汽車（0489）首7個月銷量增16%。收報6.98元，跌1.83%。
嚐高美（8371）首季多賺37% 改派息政策增至至少50%。收報1.1元，無升跌。
鳳凰衛視（2008）料中期虧損收窄至少於3億元。收報0.57元，升1.79%。
港通控股（0032）發盈喜，料中期純利升1.4倍至4.5億。收報12.54元，無升跌。
香港電訊（6823）中期溢利微升 派0.307元，電視收益半年增近倍。收報10.66元，升0.19%。
長和（0001）中期多賺四成，中期息0.8元，年增三成。收報58.05元，升2.93%。
福耀玻璃（3606）半年多賺近84%，不派息。收報54元，跌4.68%。
長實（1113）半年多賺三成，中期息0.41元。收報52.65元，升0.29%。
破頂股表現
破頂股包括，中國通才教育（2175）創上市新高，見4.68元，收報4.53元，跌0.22%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.33元，收報1.28元，無升跌；愛帝宮（0286）創52周高，見1.55元，收報1.4元，跌4.76%；中國能源建設（3996）創52周高，見1.14元，收報1.08元，升3.85%；艾德韋宣（9919）創52周高，見1.44元，收報1.38元，升4.55%。
破底股方面
破底股方面
內房、物管股破底，包括，恒大（3333）見52周低5.07元，收報5.24元，跌3.85%；潤地（1109）見52周低25.5元，收報26元，跌2.07%；龍湖（0960）見52周低34.35元，收報35.05元，跌1.96%；恒大物業（6666）創上市新低，見4.92元，收報5.12元，跌2.48%。
醫療醫藥股破底，包括，心通醫療（2160）創上市新低，見8.53元，收報8.84元，升1.38%；兆科眼科（6622）創上市新低，見7.64元，收報7.78元，跌4.07%；啟明醫療（2500）見52周低40.6元，收報40.8元，跌7.48%。
其他破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.43元，收報0.45元，跌7.22%；優趣匯（2177）創上市新低，見5.03元，收報5.07元，跌8.65%；普天通信（1720）創上市新低，見0.4元，收報0.405元，跌5.81%；快手（1024）創上市新低，見78.6元，收報82.75元，跌7.13%；檳傑科達（1665）見52周低0.94元，收報0.99元，跌4.81%；靈寶黃金（3330）見52周低0.94元，收報0.95元，跌1.04%；百威（1876）見52周低20.6元，收報21.2元，升0.95%。
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