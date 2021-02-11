港元拆息普遍向下 1個月HIBOR無升跌
文章日期：2021年8月6日 11:18
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，港元1個月期HIBOR無升跌，報0.07768%。
港元現報7.7771元無升跌，曾貶值最多4點子，報7.7775元，亦曾升值最多11點子，報7.776元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.52點子至0.04089%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.04982%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.05625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.14946%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.25179%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.35232%。
美元指數現報92.369升值0.125點或0.14%。
美元1個月期LIBOR報0.08925%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0116%，維持不變。
對上一次維持不變。是2021年4月05日，當日利差報0.0109%。
其他報道
港股ADR升96點 夜期高水44點 美期跌 電盈、置富業績 留意奶粉股
高盛唱好美股 業績推動美股 標指、納指創新高 道指升271點