港元現報7.7771元無升跌，曾貶值最多4點子，報7.7775元，亦曾升值最多11點子，報7.776元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.52點子至0.04089%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.04982%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.05625%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.14946%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.25179%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.35232%。

美元指數現報92.369升值0.125點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報0.08925%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0116%，維持不變。

對上一次維持不變。是2021年4月05日，當日利差報0.0109%。

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