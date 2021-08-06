官媒評論引發影片、乳業股下跌 快手創上市新低 飛鶴曾挫9%
文章日期：2021年8月6日 10:48
內媒稱網絡視頻平台需回歸正確價值取向。快手（1024）曾跌最多11.78%，創上市新低，見78.6元，現報87元，跌2.36%；嗶哩嗶哩（9626）曾跌最多3.34%現報610.5元，跌2.79%。
新華社稱警惕配方奶粉營銷影響母乳喂養，需加強規範。牛奶乳製品牧場股向下，原生態牧業（1431）現報0.45元，跌2.17%；雅士利國際（1230）現報0.59元，跌3.28%；現代牧業（1117）現報1.35元，跌4.26%；中國聖牧 （1432）現報0.61元，跌4.69%；H&H國際（1112）現報26.65元，跌2.56%；澳優（1717）見52周低7元，現報7.12元，跌4.81%；中國飛鶴（6186）現報13.68元，跌6.94%；中國聖牧（1432）現報0.61元，跌4.69%；莊園牧場（1533）現報6.1元，無升跌；蒙牛（2319）現報43.95元，跌2.22%；優然牧業（9858）現報4.63元，跌3.94%。
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