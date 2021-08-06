財新：恒大相關案件被要求「集中管轄」 防止訴訟瓜分資產
文章日期：2021年8月6日 10:20
財新網引述律師消息指，收到法院通知，稱其所代理的涉及恒大集團（3333）的案件要被移至廣州市中級人民法院集中管轄。而來自高院的消息亦指，近日已經收到最高院通知，所有涉及恒大集團及其關聯企業的案件都統一移交至廣州中院受理。
其中一位沒有代理恒大案件的律師表示，集中管轄與進入破產重整程序之間沒有因果關係，最高院把訴訟集中管轄到一個法院是出於防止訴訟瓜分資產、保全資產的考慮。
有律師表示，近年來，不少面臨債務危機的大型企業的司法案件都被要求集中管轄，包括北大方正、三胞集團、雨潤集團、華夏幸福、海航集團等。巧合的是，其中大部分企業最後都進入了破產重整程序。
恒大未立即回覆彭博查詢。
集中管轄是指將分散在各基層法院、中級法院的案件集中交由一家或幾家受案較多、審判力量較強的中級法院或基層法院管轄。
恒大（3333）見52周低5.07元，現報5.16元，跌5.32%；恒大物業（6666）創上市新低，見4.92元，現報4.97元，跌5.33%；恒大汽車（0708）現報12.04元，跌1.31%；恒騰（0136）現報4.27元，跌5.74%。
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