其中一位沒有代理恒大案件的律師表示，集中管轄與進入破產重整程序之間沒有因果關係，最高院把訴訟集中管轄到一個法院是出於防止訴訟瓜分資產、保全資產的考慮。

有律師表示，近年來，不少面臨債務危機的大型企業的司法案件都被要求集中管轄，包括北大方正、三胞集團、雨潤集團、華夏幸福、海航集團等。巧合的是，其中大部分企業最後都進入了破產重整程序。

恒大未立即回覆彭博查詢。

集中管轄是指將分散在各基層法院、中級法院的案件集中交由一家或幾家受案較多、審判力量較強的中級法院或基層法院管轄。

恒大（3333）見52周低5.07元，現報5.16元，跌5.32%；恒大物業（6666）創上市新低，見4.92元，現報4.97元，跌5.33%；恒大汽車（0708）現報12.04元，跌1.31%；恒騰（0136）現報4.27元，跌5.74%。

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