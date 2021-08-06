花旗表示，隨著監管環境的緊縮及反壟斷調查的進行，中國政府或將拒絕批准互聯網公司申請獲得優惠稅率，未能在今年獲得稅收優惠的公司可能面臨不同的稅收支出和利潤影響。

此前，「高新技術企業」（HNTEs）和國家規劃佈局內的「重點軟件企業」（KSE）可分別享受15%和10%的優惠企業所得稅率。

花旗指，以騰訊為例，如果公司從二季度起的實際稅率提高至25%，將拖低其2021-2023年的收益6.1%至9.1%。

花旗亦補指，今年未能獲得稅收優惠批准並不意味著公司明年或今後幾年不能再次申請。

騰訊（0700）現報444.8元，升1.32%；其他手遊股方面，IGG（0799）現報7.69元，跌4.71%；中手游（0302）現報3.99元，升1.27%；創夢天地（1119）現報4.89元，升1.03%；網易（9999）現報135.3元，跌2.1%。

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