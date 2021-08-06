恒指高開58點 快手跌6%創新低 雅士利跌6% 飛鶴跌9%
文章日期：2021年8月6日 09:29
恒指今早高開58點或0.23%，報26262點，成交金額46億元；國指今早高開9點或0.1%，報9305點。恒生科技指數開市報6755點，升0.6%。恒指高於10天線(26035.38點)、科指重上10天線(6704點)。
藍籌21隻升，28隻下跌，9隻無升跌。美團（3690）升4.36%，報220.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻67點；蒙牛（2319）跌4%，報43.15元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。
恒生科技指數成份股17隻升，11隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報30.3元，升8.6%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見83.6元，開市報83.6元，跌6.17%。
內媒：網絡視頻平台需回歸正確價值取向。快手（1024）創上市新低，見83.6元，開市報83.6元，跌6.17%；嗶哩嗶哩（9626）開市報627元，跌0.16%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國新城鎮（1278）開市報0.098元，無升跌；置富（0778）無成交，報8.54元；電盈（0008）開市報4.2元，升0.48%；TCL電子（1070）開市報4.52元，無升跌；同仁堂國藥（3613）無成交，報11.1元。
新華社：警惕配方奶粉營銷影響母乳喂養，需加強規範。牛奶乳製品牧場股表現，原生態牧業（1431）無成交，報0.46元；雅士利國際（1230）開市報0.57元，跌6.56%；現代牧業（1117）開市報1.39元，跌1.42%；中國聖牧 （1432）無成交，報0.64元；H&H國際（1112）開市報27.05元，跌1.1%；澳優（1717）開市報7.38元，跌1.34%；中國飛鶴（6186）開市報13.36元，跌9.12%；中國聖牧（1432）無成交，報0.64元；莊園牧場（1533）無成交，報6.1元；蒙牛（2319）開市報43.15元，跌4%；優然牧業（9858）無成交，報4.82元。
中電信（0728）A股發行，集資最多541億元。開市報2.96元，升1.02%。
評級機構標普再出手將中國恒大（3333）降級連降兩級至「CCC」。開市報5.43元，跌0.37%。
希瑪眼科（3309）發盈喜，中期轉賺最多1500萬。開市報7.71元，升5.62%。
Adidas次季純利達3.97億歐元，大中華按年跌16%。體育用品股安踏（2020）開市報179.3元，升1.19%；李寧（2331）開市報87.7元，升0.8%；361度（1361）無成交，報3.68元；特步（1368）開市報13元，升0.15%；滔搏（6110）開市報11.3元，跌2.75%；中國動向（3818）開市報1.06元，無升跌。
中芯國際 （0981） 次季收入勝預期，同比增逾四成。開市報30.3元，升8.6%。
渝太地產（0075）2.4億售英國商廈予「仙股大王」孫粗洪。無成交，報1.4元。
合生創展（0754）上月賣樓收入升七成，中國奧園（3883）微升0.7%。合生無成交，報26.65元。奧園開市報5.3元，升0.38%。
廖創興企業（0194）半年多賺12倍，派息0.18元。開市報8.15元，升0.74%。
比亞迪（1211）7月汽車產量增近九成。平上市高位282.4元，開市報282.4元，升4.28%。
中海外（0688）7月銷售升5%。開市報16.54元，跌0.6%。
禹洲集團（1628）7月銷售跌12%。無成交，報1.69元。
東風汽車（0489）首7個月銷量增16%。開市報7.08元，跌0.42%。
嚐高美（8371）首季多賺37% 改派息政策增至至少50%。無成交，報1.1元。
鳳凰衛視（2008）料中期虧損收窄至少於3億元。無成交，報0.56元。
港通控股（0032）發盈喜，料中期純利升1.4倍至4.5億。無成交，報12.54元。
香港電訊（6823）中期溢利微升 派0.307元，電視收益半年增近倍。開市報4.2元，升0.48%。
長和（0001）中期多賺四成，中期息0.8元，年增三成。開市報57.2元，升1.42%。
福耀玻璃（3606）半年多賺近84%，不派息。開市報57.5元，升1.5%。
長實（1113）半年多賺三成，中期息0.41元。開市報52.3元，跌0.38%。
破底股方面
破底股包括，快手（1024）創上市新低，見83.6元，開市報83.6元，跌6.17%。