港股ADR升96點 夜期高水44點 美期跌 電盈、置富業績 留意奶粉股
文章日期：2021年8月6日 08:51
美股向上，港股ADR升96點或0.37%，報26301點，即月恒指夜期升124點，高水44點，報26249點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.67%，折合報446.35元；阿里巴巴（9988）升0.63%，折合報193.7元；美團（3690）升1.2%，折合報213.73元；匯控（0005）升0.96%，折合報43.72元；建行（0939）跌0.74%，折合報5.44元。
道期現跌0.117%；標期現跌0.07%；納期現跌0.009%。日股現升0.32%，韓股現升0.18%，澳股現升0.01%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括中國新城鎮（1278）、置富（0778）、電盈（0008）、TCL電子（1070）、同仁堂國藥（3613）等。
新華社：警惕配方奶粉營銷影響母乳喂養，需加強規範。留意H&H國際（1112）、中國飛鶴（6186）、澳優（1717）、蒙牛（2319）、現代牧業（1117）等。
中電信（0728）A股發行，集資最多541億元。
評級機構標普再出手將中國恒大（3333）降級連降兩級至「CCC」。
希瑪眼科（3309）發盈喜，中期轉賺最多1500萬。
Adidas次季純利達3.97億歐元，大中華按年跌16%。留意體品股。
中芯國際 （0981） 次季收入勝預期，同比增逾四成。
渝太地產（0075）2.4億售英國商廈予「仙股大王」孫粗洪。
合生創展（0754）上月賣樓收入升七成，中國奧園（3883）微升0.7%。
廖創興企業（0194）半年多賺12倍，派息0.18元。
比亞迪（1211）7月汽車產量增近九成。
中海外（0688）7月銷售升5%。
禹洲集團（1628）7月銷售跌12%。
東風汽車（0489）首7個月銷量增16%。
嚐高美（8371）首季多賺37% 改派息政策增至至少50%。
鳳凰衛視（2008）料中期虧損收窄至少於3億元。
港通控股（0032）發盈喜，料中期純利升1.4倍至4.5億。
香港電訊（6823）中期溢利微升 派0.307元，電視收益半年增近倍。
長和（0001）中期多賺四成，中期息0.8元，年增三成。
福耀玻璃（3606）半年多賺近84%，不派息。
長實（1113）半年多賺三成，中期息0.41元。
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