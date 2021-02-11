高盛唱好美股 業績推動美股 標指、納指創新高 道指升271點
文章日期：2021年8月6日 08:14
業績推動美股再創歷史新高，高盛預計標普500指數年內還能再漲7%，目標從4,300點上調至4,700點。聯儲會理事Waller表示對經濟前景很樂觀，可能比其他人預測更早撤離寬鬆政策。標指創收市價計新高，納指曾高見14896.47點，創上市新高，及創收市價計新高。
道瓊斯工業平均指數收漲271點，升幅0.79%，報35064點。標普500指數收漲26點，升幅0.61%，報4429點。納斯達克綜合指數收漲114點，或0.78%，報14895點。
高盛升1.7%，報384.3美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而聯合健康，跌2.46%，報411.19元，拖低道指68點。
科技股方面，蘋果收市報147.06元，升0.07%，谷歌母公司Alphabet收市報2725.03元，升0.83%，亞馬遜收市報3375.99元，升0.63%，Facebook收市報362.97元，升1.12%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.38%，報469點。德國DAX指數收漲0.34%，報15744點；法國CAC 40指數漲0.52%，報6781點；英國富時100指數收跌0.05%，報7120點。