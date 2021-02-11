業績推動美股再創歷史新高，高盛預計標普500指數年內還能再漲7%，目標從4,300點上調至4,700點。聯儲會理事Waller表示對經濟前景很樂觀，可能比其他人預測更早撤離寬鬆政策。標指創收市價計新高，納指曾高見14896.47點，創上市新高，及創收市價計新高。