醫療保險計劃一般為實報實銷，用以直接應付醫療開支，「貼心補」則提供一筆過賠償的額外保障，以支持康復過程中日常及額外的非醫療開支。以30歲男性投保人為例，其投保額為50萬元，年繳為4290元。保費不會受到醫療通脹影響而增加。另外，無論投保後健康狀況及索償記錄出現任何變化，「貼心補」仍保證續保至100歲。

根據AXA安盛與國際研究及數據分析公司YouGov最新調查顯示[3]，香港超過三分之一人 （36%）於人生中曾經接受至少一次手術。而曾接受大型或複雜手術的受訪者中，有20% 於康復期間花費更超過25萬港元，康復期長達兩周（66%）甚至三個月以上（14%）。此外，有關情況同時亦影響收入，62%受訪者表示曾因手術而收入受損，有近一成人更失去收入超過一年。事實上，大型及複雜手術十分普遍，據醫院管理局數據顯示，2019至2020年間，於手術室內進行了超過10萬次大型或複雜手術，佔整體手術數目的57%。

左偉豪表示：「調查結果及醫院管理局的數據反映手術於香港非常普遍，不少港人更曾進行大型或複雜手術。除醫療開支外，手術後護理而衍生出費用亦十分常見。患者出院後，一些非醫療開支，如營養食品、家用醫療設備，甚至專業護理服務的支出，均可能非常龐大。這些費用通常不能透過醫療保險報銷。故為補充不足而推出相關產品」。由於通關日子遙遙無期，左偉豪表示，公司會繼續推出優化產品以迎合港人需求。而今年上半年年繳化保費己超越2019年下半年，增長超過10%。他相信香港人對保險產品仍有一定需求。

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