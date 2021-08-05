他又形容，香港寫字樓最壞的時間已過。雖然中環的寫字樓租金由高位回落，但是出租率已見輕微回升。集團亦會伺機將酒店組合轉換用途發展及重建，亦會開發新酒店作長租，最新例子是在海怡半島，計劃建新的酒店項目。

有分析員問及，長實會否如報道所言正部署出售英國倫敦5 Broadgate收租商厦時，李澤鉅稱，每日均收到人家對旗下位於中港、英國及新加坡的物業提案，總之在遇到好價時，他們會出售，但是現時只知很多人有興趣，卻未收到收購項目的方案。無論如何，若非出售，他們仍然會繼續長期持有旗下的投資物業。

基建資產業務在期內有較快增長，李澤鉅相信，這有助處於不同行業周期的地產業務互為補足，當中位於加拿大的房屋設備業務的收入非常穩定，收入增長的情況更好過通脹。

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