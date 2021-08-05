他又指出，雖然集團旗下的酒店、飛機租賃及英國酒吧業務仍然受壓，但是他相信，待新冠肺炎疫情結束，該等業務會反彈。當中英國的Greene King酒吧業務，現時的營運水平只較2019年略低10%而已，並且有利可圖，比他預期為佳，反映有關業務能夠適應環境，英國的酒吧文化不變。他強調，位於住宅區的Greene King酒吧收入穩定，只是向來注重旅客市場的倫敦內之酒吧會較受影響。由於酒吧業務在超過2000個場所經營，因此實際不能純以餐飲業務視之，其實可以視之為地產生意。

另一受壓業務酒店方面，李澤鉅稱，長租套房不太受疫情影響，反之可以跟隨地產市道表現而提升租值，那些靠遊客支持的酒店部份，過往曾經經歷沙士低潮時，他相信疫情過後，遊客會重新回流。集團會視乎情況，將酒店房間轉為長租套房，但是並非所有酒店均可以改建，因此要見機行事。

飛機租賃業務儘管受壓，他透露，集團刻下仍在過去數周斟購2架飛機，但是亦不會只買不賣，過往不時進行飛機買賣。在經歷過疫情的受壓周期，該業務的盈利及現金流無可避免俱見下跌，以他所見，資產組合的價值，仍然高於成本或賬面價。