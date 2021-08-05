中海外七月份在東莞收購了一幅地塊，應付的土地出讓金約31億元，首七個月累計應付的土地出讓金約為488.96億元。

中國海外宏洋（0081）公布，2021年7月份的合約銷售額42.8億元，按年升1.3%，首七個月的累計合約銷售額為475.67億元，按年升48.2%。截至七月底中國海外宏洋錄得已認購物業銷售額14.03億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

中海外宏洋七月份在安徽省滁州市、廣東省惠州市、江蘇省泰州市、江蘇省淮安市和江蘇省揚州市新增項目5個，應付的土地出讓金約74.48億元，首七個月累計應付的土地出讓金約為311.9億元億元。

禹洲集團（1628）公布，2021年7月份的合約銷售額為96.51億元，較2020年7月份的按年110.31億元按年跌12.5%﹔2021年首七個月的合約銷售額為623.65億元，較2020年首七個月的538.81億元按年升15.7%。

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