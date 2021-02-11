收費電視業務（包括 Now TV 整六個月的貢獻）在上半年帶來12.31億元收益及2.12億元EBITDA，反映獨家播放歐洲國家盃2020帶動訂購服務及特定賽事通行證帶來的收益。於期內，Now TV 的廣告收益較去年同期取得48%的顯著增幅。去年下半年，收費電視業務收益為6.47億元。EBITDA為1.74億元。收費電視 EBITDA邊際利潤由去年下半年的27%降至今年上半年的17%。

Now TV 的廣告總收益按年增加48%，主要受金融及房地產行業所推動。然而，於上半年，酒吧及食肆受社交距離措施影響而縮減開支，以致整體業務表現被部分抵銷。6月底，已安裝 Now TV 服務的客戶數目上升至135.2萬戶，而於2020年12月底為134.8萬戶。

電訊服務業務收益於期內下跌1%至102.43億元，EBITDA升1%至38.24億元。撇除國際電訊收益，本地電訊服務業務收益較去年同期上升5%。

流動通訊業務收益錄得12%的升幅，達51.08億元。流動通訊服務收益保持穩定，為35.77億元。受升級5G服務，帶動ARPU增長，本地核心收益較去年同期增加5%，足以抵銷全球旅遊限制持續令漫遊業務貢獻減少的影響。此外，受惠市民重拾消費信心，更多客戶於Club Shopping 購物，手機銷售表現良好，流動通訊的 EBITDA 增加1%至20.72億元，整體邊際利潤為41%。

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