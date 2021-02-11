恒指收市跌221點或0.84%，報26204點，成交金額1617億元，較上日減少3.98%，是7月23日1395.75億元成交後最少；國指跌122點或1.3%，報9296點。恒生科技指數收報6715點，跌2.1%。

藍籌12隻升，45隻下跌，1隻無升跌。金沙中國（1928）升2.97%，收報26元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升0.77%，收報522元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；阿里健康（0241）跌6.17%，收報11.86元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌3.9%，收報439元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低64點。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報52.55元，升4.47%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見88.7元，收報89.1元，跌15.3%。

北水南下合計淨流出11.56億元，終止連續1日流入，南水北上合計淨流出19.65億元人民幣，終止連續6日流入。

午後消息股表現

快手（1024）午後再破底，曾瀉逾一成半，90元大關亦告失守。創上市新低，見88.7元，收報89.1元，跌15.3%。

九龍倉置業（1997）中期核心盈利跌15%，派息0.67元，業績後偏軟，午後曾瀉逾8%。收報38.8元，跌3.6%。

新特能源（1799）折讓近14%配股，籌10.34億元。收報20.75元，升8.41%。

騰訊（0700）恢復微信公眾號、個人號註冊。收報439元，跌3.9%。

日清食品（1475）核心經營溢利按年跌27.9%。收報5.52元，跌1.43%。

今早及隔晚消息股表現

杭州加強樓市調控，內房個別發展。合景泰富（1813）收報8.66元，跌2.7%；綠城中國（3900）收報8.87元，跌3.38%；新城發展（1030）收報6.35元，升1.6%；雅居樂（3383）收報8.66元，跌2.26%；中國新城鎮（1278）收報0.098元，升4.26%。

證券時報：遊戲行業稅收應向傳統行業適度看齊。網易（9999）收報138.2元，跌3.76%；網龍（0777）收報16.26元，跌2.75%；心動公司（2400）收報43.95元，跌2.12%；天鴿互動（1980）收報1.08元，跌4.42%；指尖悅動（6860）創上市新低，見0.168元，收報0.168元，跌2.89%；博雅互動（0434）收報0.48元，跌4%；飛魚科技（1022）收報0.62元，跌4.62%。

南華早報：香港不會立即施行反外國制裁法。銀行股向下，匯控（0005）收報43.3元，升0.35%；恒生（0011）收報148元，跌1%；中銀香港（2388）收報25.1元，跌0.79%。

叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍稱已「找數」，向張家朗及何詩蓓贈金卡，共涉18萬消費額。收報0.97元，跌2.02%。

多間公司公布業績，績前表現如下，長實集團（1113）收報52.5元，跌1.69%；長和（0001）收報56.4元，升0.09%；福耀玻璃（3606）收報56.65元，跌0.09%；香港電訊（6823）收報10.64元，跌0.37%；IGG（0799）收報8.07元，跌2.06%；廖創興企業（0194）收報8.09元，升0.25%；中芯國際（0981）收報27.9元，升3.91%。

美高梅中國（2282）第二季經調整物業EBITDAR轉賺900萬美元。見52周低8.17元，收報8.33元，跌0.24%。

永利澳門（1128）第二季虧損收窄，由同期蝕3.51億美元，收窄至1.16億美元。收報8.98元，升0.34%。

宏利（0945）第二季的核心盈利17億加元，按年增18%。收報150.3元，升0.8%。

澳門立法會：博彩業關係國家安全，料貴賓廳難以維持現有模式。其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）見52周低10.9元，收報11.18元，升1.45%；澳博控股（0880）見52周低6.2元，收報6.31元，升0.64%；銀河娛樂（0027）收報47.85元，升2.35%；金沙中國（1928）收報26元，升2.97%。

361度（1361）發盈喜，料中期純利增30%。收報3.68元，升6.05%。

新華社︰警惕電子煙流向未成年人。思摩爾（6969）收報38.3元，跌1.92%。

瑞安房地產（0272）公布，考慮分拆商業投資地產及物管等業務上市。收報1.26元，跌1.56%。

新世界（0017）39億元售前海周大福金融大廈南塔。收報37元，跌0.67%。

碧桂園（2007）首7個月合同銷售額按年增逾一成。收報7.92元，跌0.5%。

五菱汽車（0305）料中期虧損收窄超七成。收報1.65元，跌5.71%。

華人置業（0127）料上半年蝕少於4000萬元，投資恒大損手41億。收報3.14元，升2.61%。

盈大地產（0432）中期虧損4.17億元，不派息。平上市低位0.65元，收報0.65元，跌2.99%。

億京余卓兒再出資1855萬增持麗展（0488）0.48%。收報6.79元，跌0.44%。

雅居樂（3383）上月賣樓收入跌23%。收報8.66元，跌2.26%

TOM集團（2383）中期虧損收窄至6200萬元，不派息。收報0.405元，無升跌。

中銀航空租賃（2588）次季簽署13項飛機租賃。收報59.15元，升1.02%。

首創置業（2868）中期少賺73%，不派息。收報2.45元，跌0.41%。

長建（1038）中期多賺5%，調整後升13%，中期息增至0.69元。收報47.6元，無升跌。

電能實業（0006）中期盈利按年增長11%至25.09億，每股中期息0.78元。收報50.05元，跌0.89%。

首創鉅大（1329）中期虧損收窄至1980萬元，不派息。收報1.16元，跌0.85%。

破頂股表現

破頂股包括，舜宇（2382）創上市新高，見259.4元，收報249.4元，跌0.95%；中國通才教育（2175）創上市新高，見4.6元，收報4.54元，升18.23%；復星醫藥（2196）創上市新高，見82元，收報74.75元，跌2.92%；福萊特玻璃（6865）創上市新高，見43.2元，收報41.85元，升3.85%；環球新材（6616）創上市新高，見6.38元，收報6.01元，升3.8%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.3元，收報1.28元，升6.67%；愛帝宮（0286）創52周高，見1.53元，收報1.47元，升3.52%；大昌集團（0088）創52周高，見5.39元，收報5.38元，升0.56%；中國能源建設（3996）創52周高，見1.09元，收報1.04元，升18.18%；艾德韋宣（9919）創52周高，見1.38元，收報1.32元，升3.13%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，保利物業（6049）創上市新低，見40.65元，收報41.05元，跌4.2%；龍湖（0960）見52周低35.6元，收報35.75元，跌1.79%。

賭股破底，包括，新濠國際發展（0200）見52周低10.9元，收報11.18元，升1.45%；美高梅中國（2282）見52周低8.17元，收報8.33元，跌0.24%；澳博控股（0880）見52周低6.2元，收報6.31元，升0.64%。

科技股破底，包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.168元，收報0.168元，跌2.89%；攜程集團（9961）創上市新低，見185.7元，收報185.8元，跌4.52%；快手（1024）創上市新低，見88.7元，收報89.1元，跌15.3%；飛思達科技（1782）見52周低0.39元，收報0.445元，升1.14%。

其他破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.48元，收報0.485元，跌4.9%；心通醫療（2160）創上市新低，見8.62元，收報8.72元，跌13.49%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.63元，收報6.94元，跌0.43%；啟明醫療（2500）見52周低43.75元，收報44.1元，跌6.77%；維他奶（0345）見52周低20.8元，收報20.9元，跌2.56%；大家樂（0341）見52周低15.04元，收報15.04元，跌1.44%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.89元，收報0.89元，跌2.2%。

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