美獅美高梅擬推出新奢華套房面向高端中場市場
文章日期：2021年8月5日 16:08
美高梅中國（2282）董事長Bill Hornbuckle在與分析員的會議上表示，集團旗下的美獅美高梅將於今個月較後時間推出新的奢華套房，面向高端中場客戶。該等位於南翼大樓的套房已經完成建造及裝修，並且已經試營運，去作出最後的產品調整。同時，美獅美高梅亦已完成娛樂場區的更新計劃，並正準備將別墅套房改造。
根據該集團的新聞稿，美獅美高梅有28間豪華別墅套房將於稍後正式投入服務，面積由128平方米至371平方米。新別墅套房將增加集團的高端套房供應，以迎合不同客人的需要。《GGR Asia》引述Bill Hornbuckle指，澳門新增的新冠肺炎確診案例，觸發當地全民檢測，但是隨著政府採取措施嚴控疫情，他預期對澳門的旅遊需求會逐步回復增長
他又指出，美圖美高梅聯同日本Orix Corp擬在日本大阪參與的綜合渡假村計劃，會在3年內首階段投資達25億美元，整個計劃投資將達100億美元。兩間公司將各佔40%權益去分攤成本，餘下20%則有其他日本伙伴參與。當地要求，日資參與的比例最少達到30%。按照上月美國美高梅及Orix呈交的徵求建議書，大阪的綜合渡假村不會在2028年前，但是可能到2030年才開業。
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