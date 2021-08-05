根據該集團的新聞稿，美獅美高梅有28間豪華別墅套房將於稍後正式投入服務，面積由128平方米至371平方米。新別墅套房將增加集團的高端套房供應，以迎合不同客人的需要。《GGR Asia》引述Bill Hornbuckle指，澳門新增的新冠肺炎確診案例，觸發當地全民檢測，但是隨著政府採取措施嚴控疫情，他預期對澳門的旅遊需求會逐步回復增長

他又指出，美圖美高梅聯同日本Orix Corp擬在日本大阪參與的綜合渡假村計劃，會在3年內首階段投資達25億美元，整個計劃投資將達100億美元。兩間公司將各佔40%權益去分攤成本，餘下20%則有其他日本伙伴參與。當地要求，日資參與的比例最少達到30%。按照上月美國美高梅及Orix呈交的徵求建議書，大阪的綜合渡假村不會在2028年前，但是可能到2030年才開業。

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