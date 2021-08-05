置地公司行政總裁黃友忠表示：「全新的教育撥款項目將有助青少年的個人成長和發展，為投身社會前作好準備，提升職場技能，並在成為負責任以及有價值的社會一員的過程中建立信心。是次撥款體現公司持續回饋社會的堅定承諾，同時亦是『置地公司家基金』首階段一億港元資金的重點資助項目。」。

香港善導會的慈善項目致力協助本港少數族裔青年提升中文能力及職場技能。幼吾幼慈善基金將於屯門增建培訓中心，旨在於社會和經濟資源相對匱乏的地區，滿足弱勢社群對課後學習和個人發展規劃支援的殷切需求。

由即日起至8月30日，顧客亦可前往置地廣場的幼吾幼慈善基金限定店，支援本地青年的發展。該店設於置地廣塲中庭B樓B10號舖，提供一系列T恤、環保購物袋、頭飾，以及由設計師精心設計的口罩。店舖的所有收益將全數撥捐資助「333小老師培訓計劃」。迄今為止，「置地公司家基金」用於慈善事業的承諾已逾5000萬元。

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