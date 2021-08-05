上半年該行收入73.14億港元，按年跌4.52%，當中淨利息收入按年跌19.2%至40.19億元，非利息收入則增22.67%。淨息差按年收窄44基點至1.3%。

上半年總支出按年增0.35%至28.57億元，信貸撥備減少82.47%至1.53億元，當中於一般撥備方面錄得1.05億元淨回撥。星展銀行（香港）財務總監陳立珊解釋，該行去年曾預留一般撥備，以應對疫情帶來風險及不明朗因素。另外，她提到上半年服務費及佣金收入按年升28%。

上半年總貸款有4350億元， 按年增4.32%，對比今年初則增6.62%，升幅已撇除新股購相關影響。

星展銀行（香港）行政總裁龐華毅表示，於低息環境持續，經濟活動反彈情況下，相信今年下半年貸款會續錄增長。由於該行在去年第三、四季的收入表現受到疫情影響，相信今年下半年的收入會錄得按年持續增長。他認為，下半年會見到良性信貸環境，所以下半年的信貸成本按年錄得大幅減少的機會很大。

理財通方面，龐稱該行已和內地一間大型銀行合作，雙方已簽諒解協議，該行在技術上已作準備，只待監管機構宣布理財通開通的日子，然後該行會就其與有關內地銀行的合作再作公布。