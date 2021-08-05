九倉置業整體收入升10%至74.85億元。期內海港城整體收入（包括酒店）跌11%，營業盈利跌17%。其中商場為帶動人流及銷售，海港城斥資進行市場推廣和宣傳活動，惟市場持續疲軟，故商場收入減少11%，營業盈利則減少19%。於今年6月，海港城出租率維持於91%。

寫字樓方面，九倉置業表示因有部分跨國企業縮減或搬遷業務及多區的寫字樓新供應增加，尖沙咀的租賃活動相對淡靜，於6月出租率下降至82%；期內收入減少13%，營業盈利跌15%。

時代廣場上半年整體收入跌幅收窄至8%，營業盈利減少25%。商場收入跌11%，營業盈利跌36%，於6月出租率為92%。

九倉置業半日收報39.9元，跌0.87%。

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