強勢板塊中，近日累升20%至40%的汽車股有獲利回吐，比亞迪（1211）跌2.6%，長汽（2333）則升1.1%。光伏股衝高回落，信義光能（0968）跌3.4%，福萊特（6865）升近1%表現持續強於信義。半導體股向好，中芯（0981）升3.3%。

整體上市況平穩、股份板塊個別發展，強勢股高位有些阻力，市場開始炒作一些落後股。餐飲股今早強勢，九毛九（9922）及海底撈（6862）升3%。濠賭股也反彈，銀娛（0027）、金沙（1928）均升約3%。

深交所向贛鋒鋰業（1772）發關注函，要求説明子公司贛鋒鋰電增資的作價依據，結合交易標的的市場可比交易價格、同行業上市公司的市盈率、市淨率等指標，分析交易定價的公允性。

內地企業海外收購，中央較關注是否藉此走資，但贛鋒收購對象是本業的礦業資產，問題不大，主要是作價因鋰價處於景氣階段而較高，故深交所才作出詢問。

由於鋰項目建設期至少要18個月，最快也要到2023年才投產，而電動車電池需求則不斷走高，鋰價在未來一年仍是強勢資源。

贛鋒鋰業近期在高位區間整固，介乎160元至180元水平，可以候低吸納博再次破頂。

張兆聰

明報首席評論員