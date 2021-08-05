【有片：選股王】贛鋒鋰業高位整固 可候低吸納博破頂
文章日期：2021年8月5日 12:22
恒指跌51點，收26374報點，成交金額808億元。港股連日反彈後今早好淡爭持，恒科指跌1%，但阿里（9988）升逾1%支撐大市。官媒指遊戲行業經已壯大發展，應該停止所有稅務優惠，騰訊（0700）跌1.7%，460元有阻力。
強勢板塊中，近日累升20%至40%的汽車股有獲利回吐，比亞迪（1211）跌2.6%，長汽（2333）則升1.1%。光伏股衝高回落，信義光能（0968）跌3.4%，福萊特（6865）升近1%表現持續強於信義。半導體股向好，中芯（0981）升3.3%。
整體上市況平穩、股份板塊個別發展，強勢股高位有些阻力，市場開始炒作一些落後股。餐飲股今早強勢，九毛九（9922）及海底撈（6862）升3%。濠賭股也反彈，銀娛（0027）、金沙（1928）均升約3%。
深交所向贛鋒鋰業（1772）發關注函，要求説明子公司贛鋒鋰電增資的作價依據，結合交易標的的市場可比交易價格、同行業上市公司的市盈率、市淨率等指標，分析交易定價的公允性。
內地企業海外收購，中央較關注是否藉此走資，但贛鋒收購對象是本業的礦業資產，問題不大，主要是作價因鋰價處於景氣階段而較高，故深交所才作出詢問。
由於鋰項目建設期至少要18個月，最快也要到2023年才投產，而電動車電池需求則不斷走高，鋰價在未來一年仍是強勢資源。
贛鋒鋰業近期在高位區間整固，介乎160元至180元水平，可以候低吸納博再次破頂。
張兆聰