恒指半日跌51點 騰訊跌1.71% 恒指、科指守住10天線
文章日期：2021年8月5日 12:15
內媒倡遊戲行業稅收應向傳統行業適度看齊，科技股由升轉跌，拖累大市表現。恒指今早低開36點，高位升142點，低位跌116點，高低波幅259點。恒指半日守住10天線(26158.27點)，科指亦守住10天線(6763.66點)。
恒指半日跌51點或0.2%，報26374點，成交金額808億元；國指跌45點或0.48%，報9374點。恒生科技指數收報6792點，跌0.97%。
藍籌14隻升，43隻下跌，1隻無升跌。金沙中國（1928）升3.56%，收報26.15元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升1.77%，收報195.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻47點；碧桂園服務（6098）跌5.71%，收報58.6元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.71%，收報449元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報27.75元，升3.35%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見95.85元，收報95.95元，跌8.79%。
北水南下合計淨流入18.06億元，較上日減少27.82%，連續第2日流入，累計流入43.07億元。南水北上合計淨流出14.58億元人民幣，終止連續6日流入。
杭州加強樓市調控，內房個別發展。合景泰富（1813）收報8.73元，跌1.91%；萬科（2202）收報21.6元，升2.86%；雅居樂（3383）收報8.65元，跌2.37%；中國新城鎮（1278）收報0.098元，升4.26%。
證券時報：遊戲行業稅收應向傳統行業適度看齊。騰訊（0700）收報449元，跌1.71%；網易（9999）收報138.3元，跌3.69%；網龍（0777）收報16.46元，跌1.56%；家鄉互動（3798）收報2.78元，跌2.8%；博雅互動（0434）收報0.475元，跌5%；聯眾（6899）收報0.52元，跌3.7%。
快手（1024）逾38億股今解禁，今早跌穿「紅底」再創上市新低，見95.85元，收報95.95元，跌8.79%。
南華早報：香港不會立即施行反外國制裁法。銀行股向下，匯控（0005）收報43.05元，跌0.23%；恒生（0011）收報148.3元，跌0.8%；中銀香港（2388）收報25.1元，跌0.79%。
叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍稱已「找數」，向張家朗及何詩蓓贈金卡，共涉18萬消費額。收報0.97元，跌2.02%。
多間公司公布業績，績前表現如下，長實集團（1113）收報52.25元，跌2.15%；長和（0001）收報56.45元，升0.18%；福耀玻璃（3606）收報55.35元，跌2.38%；香港電訊（6823）收報10.68元，無升跌；IGG（0799）收報8.18元，跌0.73%；廖創興企業（0194）收報8.07元，無升跌；中芯國際（0981）收報27.75元，升3.35%。
美高梅中國（2282）第二季經調整物業EBITDAR轉賺900萬美元。見52周低8.17元，收報8.46元，升1.32%。
永利澳門（1128）第二季虧損收窄，由同期蝕3.51億美元，收窄至1.16億美元。收報9.07元，升1.34%。
其他濠賭股亦向上，新濠國際發展（0200）見52周低10.9元，收報11.26元，升2.18%；澳博控股（0880）見52周低6.2元，收報6.34元，升1.12%；銀河娛樂（0027）收報48.05元，升2.78%；金沙中國（1928）收報26.15元，升3.56%。
宏利（0945）第二季的核心盈利17 億加元，按年增18%。收報150.5元，升0.94%。
361度（1361）發盈喜，料中期純利增30%。收報3.62元，升4.32%。
新華社︰警惕電子煙流向未成年人。思摩爾（6969）收報39.2元，升0.38%。
瑞安房地產（0272）公布，考慮分拆商業投資地產及物管等業務上市。收報1.25元，跌2.34%。
新世界（0017）39億元售前海周大福金融大廈南塔。收報37元，跌0.67%。
新特能源（1799）擬以每股16至16.5元，配售6270萬股H股。收報19.14元，無升跌。
碧桂園（2007）首7個月合同銷售額按年增逾一成。收報7.93元，跌0.38%。
五菱汽車（0305）料中期虧損收窄超七成。收報1.68元，跌4%。
華人置業（0127）料上半年蝕少於4000萬元，投資恒大損手41億。收報3.04元，跌0.65%。
盈大地產（0432）中期虧損4.17億元，不派息。平上市低位0.65元，收報0.66元，跌1.49%。
億京余卓兒再出資1855萬增持麗展（0488）0.48%。收報6.62元，跌2.93%。
雅居樂（3383）上月賣樓收入跌23%。收報8.65元，跌2.37%。
TOM集團（2383）中期虧損收窄至6200萬元，不派息。收報0.4元，跌1.23%。
中銀航空租賃（2588）次季簽署13項飛機租賃。收報59.65元，升1.88%。
首創置業（2868）中期少賺73%，不派息。收報2.46元，無升跌。
長建（1038）中期多賺5%，調整後升13%，中期息增至0.69元。收報47.35元，跌0.53%。
電能實業（0006）中期盈利按年增長11%至25.09億，每股中期息0.78元。收報50.35元，跌0.3%。
首創鉅大（1329）中期虧損收窄至1980萬元，不派息。收報1.17元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，舜宇（2382）創上市新高，見259.4元，收報248.4元，跌1.35%；中國通才教育（2175）創上市新高，見4.01元，收報3.9元，升1.56%；復星醫藥（2196）創上市新高，見82元，收報77.2元，升0.26%；福萊特玻璃（6865）創上市新高，見42.2元，收報40.7元，升0.99%；環球新材（6616）創上市新高，見6.38元，收報6.3元，升8.81%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.3元，收報1.29元，升7.5%；艾德韋宣（9919）創52周高，見1.38元，收報1.28元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，心通醫療（2160）創上市新低，見8.82元，收報8.91元，跌11.61%；攜程集團（9961）創上市新低，見188元，收報188元，跌3.39%；快手（1024）創上市新低，見95.85元，收報95.95元，跌8.79%；新濠國際發展（0200）見52周低10.9元，收報11.26元，升2.18%；美高梅中國（2282）見52周低8.17元，收報8.46元，升1.32%；澳博控股（0880）見52周低6.2元，收報6.34元，升1.12%；飛思達科技（1782）見52周低0.39元，收報0.445元，升1.14%；維他奶（0345）見52周低20.8元，收報21.1元，跌1.63%；築友智造（0726）見52周低0.71元，收報0.71元，跌2.74%。
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