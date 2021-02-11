內媒倡遊戲行業稅收應向傳統行業適度看齊，科技股由升轉跌，拖累大市表現。恒指今早低開36點，高位升142點，低位跌116點，高低波幅259點。恒指半日守住10天線(26158.27點)，科指亦守住10天線(6763.66點)。