Uber 第二季收入、純利均勝預期 核心業務虧損
文章日期：2021年8月5日 11:49
Uber第二季收入和純利均優於預期，純利11億元，但因核心業務虧損5.09億美元，收市後時段跌幅擴大至4.6%。
Uber第二季收入增105%至39.3億美元，高過市場預期的37.5億美元；每股盈利58美分，亦遠好於市場預計的虧損51美分。
Uber第二季純利11億美元，主要是因為尚未實現滴滴出行的14億美元和Aurora的4.71億美元收益。但滴滴過去一個月股價跌約37%，讓Uber的滴滴持股價值減少20億美元。
Uber調整後EBITDA虧損5.09億美元，按季虧損擴大1.5億美元，按年則改善3.28億美元。Uber重申預計將在今年年底前，實現調整後EBITDA獲利。
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