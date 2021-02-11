港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日
文章日期：2021年8月5日 11:20
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，對上一次連跌2日是2021年7月13日，當日拆息報0.08786%。
港元1個月期HIBOR跌0.36點子至0.07768%，是2021年7月26日後最低，當日報0.07357%。
港元現報7.7762元貶值8點子，曾貶值最多23點子，報7.7777元，亦曾升值最多2點子，報7.7752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.08點子至0.04613%；1星期HIBOR跌0.39點子至0.05125%；2星期HIBOR跌0.55點子至0.05768%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.15018%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.2525%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.35304%。
美元指數現報92.292升值0.022點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.09038%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0127%，連續2日收窄，利差是2021年7月29日後最低，當日差距為-0.0145%。
對上一次連續2日收窄，是2021年7月20日，當日利差報-0.012%。
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