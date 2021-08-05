限購政策調整包括兩部分，一是落戶杭州未滿五年的戶籍家庭，在「本市限購範圍內限購1套住房」基礎上，增加了「在購房之日前2年起已在本市限購範圍內連續繳納城鎮社保滿24個月」的條件；二是針對非杭州市戶籍家庭的收緊，從「在購房之日前3年內在本市連續繳納2年以上城鎮社保或個人所得稅」，調整為「在購房之日前4年起已在本市限購範圍內連續繳納城鎮社保或個人所得稅滿48個月」。

新建商品住房銷售管理上，限購範圍內新建商品住房公證搖號公開銷售時，購房意向登記家庭數與公開銷售房源數比例大於或等於10:1的，無房家庭、普通家庭分別按社保繳納月數從多到少排序，高層次人才家庭分別按人才類別，和社保繳納月數排序，以一定比例入圍公證搖號。

規範市場秩序方面，明確杭州市區範圍內，新建商品住房公證搖號公開銷售過程中，購房者提供虛假信息資料、隱瞞真實情況或惡意干擾公證搖號銷售的，三年內停止其新建商品住房的購房意向登記和合同網簽備案。

內房個別發展，合景泰富（1813）現報8.72元，跌2.02%；萬科（2202）現報21.45元，升2.14%；雅居樂（3383）現報8.68元，跌2.03%；美的置業（3990）現報13.86元，跌2.39%；SOHO中國（0410）現報3.15元，升2.27%；金地商置（0535）現報0.83元，跌2.35%。

其他報道

摩根大通據報將向富裕客戶推出比特幣基金

證券時報：遊戲行業稅收應向傳統行業適度看齊

快手跌穿「紅底」再創上市新低 逾38億股今解禁

南華早報：香港不會立即施行反外國制裁法

黃傑龍稱已「找數」 向張家朗及何詩蓓贈金卡 共涉18萬消費額

恒指低開36點 思摩爾跌5.25% 騰訊跌0.92% 長實長和績前向下

內地股市全線向下 滬指低開0.45% 人行淨回籠200億人幣

永利澳門第二季虧損收窄 除息稅前轉賺

港股ADR升67點 夜期低水64點 美期向上 長實、長和、中芯業績

美高梅中國：第二季經調整物業EBITDAR轉賺900萬美元

361度發盈喜 料中期多賺30%

聯儲局副主席料今年削減買債 後年加息

加息言論拖累美股向下 道指跌323點