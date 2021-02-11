恒指低開36點 思摩爾跌5.25% 騰訊跌0.92% 長實長和績前向下
文章日期：2021年8月5日 09:29
恒指今早低開36點或0.14%，報26390點，續高於10天線(26159.81點)成交金額43億元；國指今早低開16點或0.18%，報9402點。恒生科技指數開市報6835點，跌0.35%。
藍籌8隻升，36隻下跌，14隻無升跌。阿里巴巴（9988）升1.35%，報194.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；中石油（0857）跌2.43%，報3.21元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.92%，報452.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。
恒生科技指數成份股9隻升，13隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是汽車之家（2518）開市報86元，升1.96%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見100元，開市報100元，跌4.94%。
多間公司公布業績，績前表現如下，長實集團（1113）開市報53元，跌0.75%；長和（0001）開市報56.2元，跌0.27%；福耀玻璃（3606）開市報56.1元，跌1.06%；香港電訊（6823）開市報10.7元，升0.19%；IGG（0799）開市報8.15元，跌1.09%；廖創興企業（0194）無成交，報8.07元。中芯國際（0981）開市報27.05元，升0.74%。
美高梅中國（2282）第二季經調整物業EBITDAR轉賺900萬美元。開市報8.36元，升0.12%。
永利澳門（1128）第二季虧損收窄，由同期蝕3.51億美元，收窄至1.16億美元。開市報8.95元，無升跌。
澳門立法會：博彩業關係國家安全 料貴賓廳難以維持現有模式。其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）開市報11元，跌0.18%；澳博控股（0880）開市報6.25元，跌0.32%；銀河娛樂（0027）開市報46.75元，無升跌；金沙中國（1928）開市報25元，跌0.99%。
宏利（0945）第二季的核心盈利17 億加元，按年增18%。無成交，報149.1元。
361度（1361）發盈喜，料中期純利增30%。開市報3.6元，升3.75%。
新華社︰警惕電子煙流向未成年人。思摩爾（6969）開市報37元，跌5.25%。
瑞安房地產（0272）公布，考慮分拆商業投資地產及物管等業務上市。開市報1.29元，升0.78%。
新世界（0017）39億元售前海周大福金融大廈南塔。開市報36.9元，跌0.94%。
新特能源（1799）擬以每股16至16.5元，配售6270萬股H股。今早停牌，停牌前報19.14元。
碧桂園（2007）首7個月合同銷售額按年增逾一成。開市報7.96元，無升跌。
五菱汽車（0305）料中期虧損收窄超七成。開市報1.76元，升0.57%。
華人置業（0127）料上半年蝕少於4000萬元，投資恒大損手41億。無成交，報3.06元。
盈大地產（0432）中期虧損4.17億元，不派息。無成交，報0.67元。
億京余卓兒再出資1855萬增持麗展（0488）0.48%。無成交，報6.82元。
雅居樂（3383）上月賣樓收入跌23%。開市報8.68元，跌2.03%。
TOM集團（2383）中期虧損收窄至6200萬元，不派息。無成交，報0.405元。
中銀航空租賃（2588）次季簽署13項飛機租賃。開市報58.55元，無升跌。
首創置業（2868）中期少賺73%，不派息。開市報2.45元，跌0.41%。
長建（1038）中期多賺5%，調整後升13%，中期息增至0.69元。開市報47.6元，無升跌。
電能實業（0006）中期盈利按年增長11%至25.09億，每股中期息0.78元。開市報50.5元，無升跌。
首創鉅大（1329）中期虧損收窄至1980萬元，不派息。無成交，報1.17元。
破頂股表現
破頂股包括，復星醫藥（2196）創上市新高，見80.25元，開市報80.25元，升4.22%；環球新材（6616）創上市新高，見5.8元，開市報5.8元，升0.17%；艾德韋宣（9919）創52周高，見1.35元，開市報1.35元，升5.47%。
破底股方面
破底股包括，快手（1024）創上市新低，見100元，開市報100元，跌4.94%。
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