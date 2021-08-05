永利皇宮、永利澳門經調整後的物業EBITDA較2020年第二季分別增加1.645億美元、9,670萬美元。

永利皇宮經調整後的物業EBITDA為5,360萬美元，而2020年第二季則為1.109億美元虧損。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.95%，高於2.7%至3.0%的物業預期範圍，亦高於2020年第二季錄得的(1.73)%。中場業務的賭枱贏額百分比為23.1%，低於2020年第二季錄得的32.5%。

永利澳門經營收益為1.840億美元，較2020年第二季的1,190萬美元增加1.721億美元。2021年第二季經調整後的物業EBITDA為1,410萬美元，而2020年第二季則為8,260萬美元虧損。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.64%，低於2.7%至3.0%的物業預期範圍，但高於2020年第二季錄得的(2.00)%。中場業務的賭枱贏額百分比為19.2%，高於2020年第二季錄得的8.3%。

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