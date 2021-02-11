港股ADR升67點 夜期低水64點 美期向上 長實、長和、中芯業績
文章日期：2021年8月5日 08:55
美股向下，港股ADR升67點或0.26%，報26494點，即月恒指夜期升5點，低水64點，報26363點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.68%，折合報459.89元；阿里巴巴（9988）升1.46%，折合報195.1元；美團（3690）升0.7%，折合報215.09元；匯控（0005）升0.24%，折合報43.25元；建行（0939）跌0.78%，折合報5.45元。
道期現升0.233%；標期現升0.22%；納期現升0.17%。日股現升0.51%，韓股現升0.25%，澳股現跌0.03%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，長實集團（1113）、長和（0001）、福耀玻璃（3606）、香港電訊（6823）、IGG（0799）、廖創興企業（0194）、中芯國際（0981）等。
美高梅中國（2282）第二季經調整物業EBITDAR轉賺900萬美元。
永利澳門（1128）第二季虧損收窄，由同期蝕3.51億美元，收窄至1.16億美元。
宏利（0945）第二季的核心盈利17 億加元，按年增18%。
澳門立法會：博彩業關係國家安全 料貴賓廳難以維持現有模式。
361度（1361）發盈喜，料中期純利增30%。
新華社︰警惕電子煙流向未成年人。留意思摩爾（6969）。
瑞安房地產（0272）公布，考慮分拆商業投資地產及物管等業務上市。
新世界（0017）39億元售前海周大福金融大廈南塔。
新特能源（1799）擬以每股16至16.5元，配售6270萬股H股。
碧桂園（2007）首7個月合同銷售額按年增逾一成。
五菱汽車（0305）料中期虧損收窄超七成。
華人置業（0127）料上半年蝕少於4000萬元，投資恒大損手41億。
盈大地產（0432）中期虧損4.17億元，不派息。
億京余卓兒再出資1855萬增持麗展（0488）0.48%。
雅居樂（3383）上月賣樓收入跌23%。
TOM集團（2383）中期虧損收窄至6200萬元，不派息。
中銀航空租賃（2588）次季簽署13項飛機租賃。
首創置業（2868）中期少賺73%，不派息。
長建（1038）中期多賺5%，調整後升13%，中期息增至0.69元。
電能實業（0006）中期盈利按年增長11%至25.09億，每股中期息0.78元。
首創鉅大（1329）中期虧損收窄至1980萬元，不派息。
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