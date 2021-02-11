道瓊斯工業平均指數收跌323點，跌幅0.93%，報34792點。標普500指數收跌20點，跌幅0.47%，報4402點。納斯達克綜合指數收漲19點，或0.14%，報14780點。

Amgen跌6.46%，報228.31美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低103點，而salesforce，升1.26%，報244.17元，貢獻道指20點。

科技股方面，蘋果收市報146.95元，跌0.27%，谷歌母公司Alphabet收市報2702.51元，跌0.37%，亞馬遜收市報3354.72元，跌0.34%，Facebook收市報358.92元，升2.18%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.62%，報468點。德國DAX指數收漲0.89%，報15692點；法國CAC 40指數漲0.34%，報6746點；英國富時100指數收漲0.26%，報7123點。