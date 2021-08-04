奈雪的茶：未因食安檢查執法行動受行政罰款
文章日期：2021年8月4日 20:23
奈雪的茶（2150）近日捲入食安風波，集團繼今早發出澄清公告後，最新再就相關公告作修正，指集團留意到近日有報道，提及有關北京兩家奈雪茶飲店的食品安全，以及廣東省相關政府部門對某些分店進行食品安全檢查的執法行動。
集團強調，在日常業務營運中致力遵守食品安全及產品質量要求，而獲悉相關事件後，隨即成立專項工作組，對新聞報道所提述的事項進行調查；上述的北京兩家奈雪茶飲店亦已立即停業，以便集團全面調查。另集團已增聘外部服務供應商進行消毒、提升門店自動化等，確保食品安全及避免事件再次發生。
集團又指，並無因相關事項受到中國相關政府部門的任何行政罰款，集團亦已積極配合相關政府部門對北京的上述兩家奈雪茶飲店進行上門檢查，並按照相關政府部門的指導整改上述兩家奈雪茶飲店的營運，以確保其符合相關適用的食品安全要求。
奈雪的茶今日股價似乎未受消息影響，收報10.16元，升4.52%。
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