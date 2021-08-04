集團強調，在日常業務營運中致力遵守食品安全及產品質量要求，而獲悉相關事件後，隨即成立專項工作組，對新聞報道所提述的事項進行調查；上述的北京兩家奈雪茶飲店亦已立即停業，以便集團全面調查。另集團已增聘外部服務供應商進行消毒、提升門店自動化等，確保食品安全及避免事件再次發生。

集團又指，並無因相關事項受到中國相關政府部門的任何行政罰款，集團亦已積極配合相關政府部門對北京的上述兩家奈雪茶飲店進行上門檢查，並按照相關政府部門的指導整改上述兩家奈雪茶飲店的營運，以確保其符合相關適用的食品安全要求。

奈雪的茶今日股價似乎未受消息影響，收報10.16元，升4.52%。

其他報道

新特能源擬配售6270萬股H股集資逾10億元

東方匯理：看好中國及印度等新興債券前景

華置料上半年蝕少於4000萬元 投資恒大損手41億

盈大地產中期虧損4.17億元 不派息

WeLab Bank上客量13萬人 總存款逾20億 冀年底引財富功能客可買基金

雅居樂上月賣樓收入跌23%

財經花生︱哪吒汽車市務高層建議請吳亦凡代言 結果半Team人被炒

TOM集團中期虧損收窄至6200萬元 不派息

第二季食肆收益結束兩年跌 轉升近一成錄233億

首創置業中期少賺73% 不派息

長建中期多賺5% 調整後升13% 中期息增至0.69元

電能中期盈利按年增長11%至25.09億 每股中期息0.78元

首創鉅大中期虧損收窄至1980萬元 不派息

恒指升231點重上10天線 北水流入見近1個月最多

八達通︰消費券發放首兩日日均交易額及宗數升3.4及1.5倍