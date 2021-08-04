集團同時預期上半年盈轉虧，今年上半年虧損少於4000萬元，2020年中期的綜合溢利則為7.86億元。今年上半年收入顯著下跌58至68%，而2020年中期收入19.65億元。

集團指，導致虧損及收入顯著下跌的原因，是自於上市及非上市股本投資之股息收入收入。期內集團錄得來自中國恒大的股息收入約1.57億元，並計入收入內，2020年中期相關股息收益為13.57億元，股息收益大減少主要因中國恒大股東應佔之溢利及其派息率均減少所致。

同時，由於中期的其他收入減少，當中來自就英國投資物業向租戶收取之拆卸費用屬較少數，2020年中期的退租補償及拆卸費用合共2.5億元，主要乃指來自英國投資物業之一位主要租戶於2020年上半年退回其租賃而收取之金額並為一次性項目。

期內投資物業之公平值變動虧損亦減少，集團就投資物業於今年上半年重估，較2020年底相比，錄得之公平值變動虧損約1.23億元，公平值變動乃非現金項目，對集團之現金流量並無構成影響。

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