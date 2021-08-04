集團指，收入減少主要是由於中期日本的物業銷售減少，以及新冠狀病毒疫情對集團位於日本二世古的酒店業務和康樂及休閒業務造成不利影響。

中期物業投資及發展方面，集團位於香港中環己連拿利3–6號項目，拆卸工作正在進行，預計將在今年稍後時間開始施工。印尼的甲級辦公大樓PCP Jakarta截至中期的出租率81%，總租金1.24億元，按年增加5.1%。

日本物業發展錄得收入約2,100 萬元，2020年中期則約為13.29 億元，主要由於大部分品牌住宅的收入已於2020年確認。

日本的酒店業務與康樂及休閒業務方面，酒店業務錄得收入約2,100萬元，按年減少53.3%﹔來自日報四季康樂活動業務錄得收入約1,900萬元，按年減少73.2%。香港提供物業管理及設施管理服務的收入維持約1,500萬元。

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