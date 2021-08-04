該委員會建議，政府在多年前完成中期檢討研究報告後，政府考慮進行終期檢討工作，讓社會進一步了解博彩業的發展現狀。今次的委員會報告，會提交給立法會主席，及建議派給全體議員，並會呈交予特區政府。

報告指出，博彩業關係到國家安全問題，尤其在治安、經濟、金融範疇，政府修改博彩法的過程中，既要考慮如何確保博彩業健康穩定發展，亦要考慮如何滿足國家安全的需要。隨著內地《刑法》修正案（十一）於3月1日起實施，在抑制資金外流，打擊組織境外賭博等方面加大力度，其形容：「這對東南亞乃至全球博彩業都是一個大警號」，因此政府需要在修法過程中予以配合。會上有意見提醒政府，要著重分析該修正案中對《刑法》第303條的修訂為澳門博彩業，尤其是貴賓廳帶來的影響，並認為相關修訂，可能會令貴賓廳難以維持原有運作模式。

在非博彩元素方面，該委員會認為，期望藉今次修法，鼓勵博彩公司加大非博彩業務的投入，使本地特色文化能夠在博彩業經營場所中有所體現，讓更多中小企業進駐大型綜合旅遊設施內。不過，其指出，目前的非博彩項目大部份以餐飲、購物為主，會對實力不夠雄厚的中小微企形成一定的競爭壓力，因此希望政府未來能夠推出優惠政策，鼓勵博彩企業創造更多與中小微企交流合作的平台、活動和項目。同時，亦建議修法時，要進一步清晰對本地僱員勞動保障。

該委員會建議，在修法時，宜在博企的經營方式、社會責任及業務比例等方面，加強監管，並建議在企業社會責任方面，設立一定指標，具體內容包括與中小企的合作、推動就業、環境保護、社區支援、負責任博彩等，讓博企落實更多的社會責任。委員會認為，要緊持公開競投招標，但是不少意見認為，不一定要趕在合同到期前進行，而應選取一個較佳的時機招標，建議政府需有一個穩定社會預期的做法，提早向社會公布安排。另因應電子貨幣發展，該委員會認為，政府要思考博彩業如何升級優化以適應這一變革，並關注電子賭枱的規範化及數量問題。

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