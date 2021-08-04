話說內地電動車哪吒汽車嘅市務部負責人彭鋼，噚晚係公司品牌中心管理群組話，是不是要給吳亦凡一個機會，官宣請佢做代言人，咁壞人都需要機會，「哪吒」精神就係給所有人重新做人嘅機會。佢仲話呢件事用5分鐘就可以在微信發朋友圈，如果出事衰咗，大不了咪開除相關人員。下面有員工就話咁樣可以製造熱點，做錯咗道歉都係個熱點。

結果群組截圖流出後，搞咗個關公災難，哪吒汽車喺微博發文道歉，個別員工相關言論嚴重挑戰社會價值觀，帶來極其惡劣影響，所以立即開除除市場負責人彭鋼，以及喺群組發言不當的員工。哪吒汽車母公司，合眾新能源首席執行官張勇（唔係阿里巴巴嗰個）都喺微博話，班人犧牲一個臨時工作為代價炒作熱度，公司嘅回應就係將市場部負責人同半個品牌公關負責團隊炒晒。

之前睇《半澤直樹》，相信大家都好記得大和田常務有一句名言，「部下嘅功績就係上司嘅功勞，上司嘅失敗就係部下嘅責任」，今次終於有一次唔係啦。

文：Naoki

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