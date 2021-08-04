長建中期多賺5% 調整後升13% 中期息增至0.69元
文章日期：2021年8月4日 17:02
長建（1038）公布，中期純利30.11億元，按年升5%，如撇除英國企業稅對英國業績的影響，調整後之股東應佔溢利則應上升13%。中期息0.69元，去年同期為0.68元。
期內，營業額升11.1%至202.66億元，營運的現金流為43.6億元，按年增長29%，為集團歷史新高。
英國業務的溢利貢獻為5.26億元，按年下降44%。回顧期內，由於英國企業稅率上調6%，非現金遞延稅項支出因而入賬；另一筆無形資產遞延稅項負債之稅額抵減亦於期內入賬。如撇除2020年及2021同期之非現金遞延稅項目，來自英國之溢利貢獻則增加4%。
澳洲業務組合溢利貢獻為9.19億元，大致與去年同期相若。
歐洲大陸業務之溢利貢獻下降10%至4.43億元。由於集團在2020年10月出售 Portugal Renewable Energy，2021年再無來自此業務之貢獻。若撇除此因素，相關溢利貢獻則上升8%。
加拿大業務之溢利貢獻為2.48億元，按年大升70%。主因因於 Reliance Home Comfort 及 Canadian Power 錄得優越表現，同時亦受惠於加元上漲。
新西蘭市場錄得9100萬元溢利貢獻，升幅達72%。
香港及中國內地業務組合之溢利貢獻為2.21億元，增長幾近一倍。由於中國內地疫情受控，百業復蘇，惠及集團之收費道路組合。基建材料業務方面，因應建造工程項目增加，材料價量齊升，業績錄得理想增長。
集團對現有業務之前景及持續內部增長感到樂觀；旗下眾多受監管業務最近已完成規管重設，確保於未來數年提供可預期之穩定收入。
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