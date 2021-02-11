電能中期盈利按年增長11%至25.09億 每股中期息0.78元
文章日期：2021年8月4日 16:47
電能實業（0006）公布6月底止中期業績，雖然新冠肺炎疫情依然影響全球，但是集團旗下業務在上半年表現穩健，股東應佔溢利達25.09億元，按年增長11%。每股派中期息0.78元，按年增加1.29%。主席霍建寧表示，旗下大部分營運公司已完成規管重設，今年餘下時間，其中一個優先事項是為旗下英國UKPN的2023年規管重設作好準備。同時，該集團會繼續專注物色符合其嚴格準則的優質投資機會，並著眼於發展穩定、規管完善、以及能提供長期可預測收入的多元化能源市場。
期內英國投資組合錄得11.22億元溢利貢獻，按年增長33.25%；澳洲業務帶來6.3億元溢利，按年下跌4.98%；港燈（2638）則提供2.94億元溢利貢獻，按年增長8.49%。在加拿大方面由於Alberta市場電價上調，帶動旗下Canadian Power Holdings的收入上升。荷蘭由AVR-Afvalverwerking B.V.營運的兩家轉廢為能焚化廠，則於期內錄得強勁業績。新西蘭的Wellington Electricity Lines的網絡資產亦維持高效率表現，泰國的Ratchaburi Power亦維持良好營運狀況，內地的廣東省金灣發電廠受惠於強勁的工業需求，上半年售電量較去年同期增加58%。位於雲南省大理及河北省樂亭的2個風電場之營運狀況良好，今年以來已合共抵銷12.1萬公噸碳排放量。
截至6月底止，電能手持現金及銀行存款只餘33.28億元，在過去半年減少38.68%，並由去年底的淨持現金狀態，變成今年上半年度的淨負債2.74億元。淨流動資產則由去年底的負13.44億元，轉為正數1.45億元。負債淨額對總資本淨額比率為0.3%。
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