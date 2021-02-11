期內英國投資組合錄得11.22億元溢利貢獻，按年增長33.25%；澳洲業務帶來6.3億元溢利，按年下跌4.98%；港燈（2638）則提供2.94億元溢利貢獻，按年增長8.49%。在加拿大方面由於Alberta市場電價上調，帶動旗下Canadian Power Holdings的收入上升。荷蘭由AVR-Afvalverwerking B.V.營運的兩家轉廢為能焚化廠，則於期內錄得強勁業績。新西蘭的Wellington Electricity Lines的網絡資產亦維持高效率表現，泰國的Ratchaburi Power亦維持良好營運狀況，內地的廣東省金灣發電廠受惠於強勁的工業需求，上半年售電量較去年同期增加58%。位於雲南省大理及河北省樂亭的2個風電場之營運狀況良好，今年以來已合共抵銷12.1萬公噸碳排放量。

截至6月底止，電能手持現金及銀行存款只餘33.28億元，在過去半年減少38.68%，並由去年底的淨持現金狀態，變成今年上半年度的淨負債2.74億元。淨流動資產則由去年底的負13.44億元，轉為正數1.45億元。負債淨額對總資本淨額比率為0.3%。

其他報道

首創鉅大中期虧損收窄至1980萬元 不派息

恒指升231點重上10天線 北水流入見近1個月最多

八達通︰消費券發放首兩日日均交易額及宗數升3.4及1.5倍

【有片：投資王道】王弼: 留意金價與通脹似脫勾

澳門關閉各類娛樂場所 賭股重挫 金沙、永利見5年半低

A股午後發力 滬指以近日中高位收市 創板指漲2.5%

賀一誠：會調整全年賭收預測 暫不關閉娛樂場

瑞安房地產擬分拆中國新天地在港上市 料集資最少5億美元