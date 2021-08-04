集團中期收入為6.83億元，按年升73.4%，收入增長主要由於商場的銷售提升，致使中期租金收入增長；而去年同期受新冠肺炎疫情影響，租金收入較低。中期毛利率約為51%，按年增加21個百分點，增長主要由於中期銷售物業所得收入的毛利較高，致使整體毛利率提升，以及去年同期受新冠肺炎疫情影響導致奧萊收入徵薄。

集團指，上半年實現奧萊營業額約52億元，按年增長84%；客流2,400萬人次，按年增長64%﹔自營業務實現銷售逾1.66億元，按年增長70%﹔線上商城實現銷售額逾2,500萬元，按年提升約110%。集團表示，今年下半年奧特萊斯市場將持續保持高速發展，集團將繼續有新項目入市開業。

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