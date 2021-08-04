首創鉅大中期虧損收窄至1980萬元 不派息
文章日期：2021年8月4日 16:39
內地Outlet商場股首創鉅大（1329）2021年中期虧損1980.3萬元人民幣（下同），較2020年中期虧損1.08億元大幅收窄，主是由於經營溢利的增長。中期每股基本虧損為0.0078元，維持不派中期息。
集團中期收入為6.83億元，按年升73.4%，收入增長主要由於商場的銷售提升，致使中期租金收入增長；而去年同期受新冠肺炎疫情影響，租金收入較低。中期毛利率約為51%，按年增加21個百分點，增長主要由於中期銷售物業所得收入的毛利較高，致使整體毛利率提升，以及去年同期受新冠肺炎疫情影響導致奧萊收入徵薄。
集團指，上半年實現奧萊營業額約52億元，按年增長84%；客流2,400萬人次，按年增長64%﹔自營業務實現銷售逾1.66億元，按年增長70%﹔線上商城實現銷售額逾2,500萬元，按年提升約110%。集團表示，今年下半年奧特萊斯市場將持續保持高速發展，集團將繼續有新項目入市開業。
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