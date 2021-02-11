恒指升231點重上10天線 北水流入見近1個月最多
文章日期：2021年8月4日 16:27
科技股倒升，帶動恒指今早先低後高，不過午後未再有突破，維持全日高低波幅641點。恒指升穿10天線(26293.2點)，而北水亦重新流入，並見近一個月最多。賭股跌幅擴大。
恒指收市升231點或0.88%，報26426點，成交金額1684億元，較上日減少17.31%，是8月2日1669.48億元成交後最少；國指升98點或1.06%，報9419點。恒生科技指數收報6859點，升2.43%。
藍籌29隻升，27隻下跌，2隻無升跌。日經報道，舜宇（2382）將提供iPhone後置鏡頭，舜宇升9.96%，收報251.8元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.42%，收報456.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻39點；銀娛（0027）跌6.5%，收報46.75元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌0.62%，收報192.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。
恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報32.3元，升10.43%；跌幅最大的是汽車之家（2518）創上市新低，見83元，收報84.35元，跌6.23%。
北水南下合計淨流入25.01億元，終止連續12日流出，淨流入金額是2021年7月9日32.97億元後最多。南水北上合計淨流入55.46億元人民幣，較上日增加208.24%，連續第6日流入，累計流入270.57億元。
午後消息股表現
澳門關閉各類娛樂場所，雖暫不關閉娛樂場，賭股仍重挫，金沙（1928）、永利（1128）見5年半低。金沙中國低見24.55元，收報25.25元，跌2.7%；永利低見8.8元，收報8.95元，跌7.83%；新濠國際發展（0200）見52周低10.98元，收報11.02元，跌6.13%；美高梅中國（2282）見52周低8.25元，收報8.35元，跌4.35%；澳博控股（0880）見52周低6.22元，收報6.27元，跌6.42%；銀河娛樂（0027）見52周低45.7元，收報46.75元，跌6.5%。
瑞安房地產（0272）擬分拆中國新天地在港上市，料集資最少5億美元。收報1.28元，升2.4%。
凱知樂（2122）伙騰訊視頻劇集播出，推盲盒等玩具。收報0.315元，升26%。
理文造紙（2314）上半年多賺45%，中期息15仙。收報6.15元，升7.52%。
時代中國（1233）七月銷售按年持平，中證監批遠大住工（2163）轉換上市。收報7.89元，跌2.11%。
大酒店（0045）上半年虧損4.52億，不派中期息。收報7.3元，升1.67%。
理文化工（0746）半年多賺2.76倍，中期息0.26元。收報6.01元，升0.84%。
今早及隔晚消息股表現
蘋果據報為iPhone 13尋找更多中國供應商，立訊精密等成供應鏈新力軍。丘鈦（1478）收報13.78元，升4.71%；舜宇（2382）創上市新高，見251.8元，收報251.8元，升9.96%；高偉電子（1415）收報4.55元，升7.06%；瑞聲（2018）收報49.9元，升6.62%；比亞迪電子（0285）收報41.9元，升6.08%。
小米（1810）將於下周發布新機MIX 4。收報26.85元，升3.67%。
攜程（9961）否認收購韓國電商怡百購。創上市新低，見190元，收報194.6元，跌2.8%。
中汽協：7月汽車銷量按年跌13.8%。汽車股普遍向上，吉利（0175）收報28.2元，升5.03%；比亞迪（1211）創上市新高，見282.4元，收報280.6元，升8.34%；華晨中國（1114）收報7.3元，無升跌；廣汽集團（2238）收報6.92元，升1.62%；東風集團股份（0489）收報7.2元，升2.86%；長城汽車（2333）收報36.2元，升4.02%；北京汽車（1958）收報2.87元，升2.14%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.61元，無升跌；小鵬汽車（9868）創上市新高，見176.7元，收報173.8元，升3.08%；五菱（0305）收報1.75元，升1.16%。
王者榮耀健康系統升級，限制「課金」及遊戲時間。騰訊（0700）收報456.8元，升2.42%。
官媒：未成年人網絡保護不僅是「防沈迷」 對企業要進一步約束。其他科技股個別發展，網易（9999）收報143.6元，跌1.58%；網龍（0777）收報16.72元，升2.58%；創夢天地（1119）收報4.91元，跌1.8%；指尖悅動（6860）收報0.173元，跌3.89%；雲遊控股（0484）收報1.37元，升2.24%。
多間公司公布業績，績前表現如下，長建（1038）收報47.6元，升0.85%；電能實業（0006）收報50.5元，升0.9%；TOM集團（2383）收報0.405元，升1.25%；盈大地產（0432）收報0.67元，升1.52%。
奈雪的茶（2150）食安問題店已暫停營業，未因此受政府罰款。收報10.16元，升4.53%。
旭輝（0884）上月賣樓收入跌5%。收報4.86元，升0.21%。
榮萬家（2146）伙國富香港積極併購。收報8.33元，升2.21%。
阿里（9988）上季Non-GAAP多賺一成勝預期，回購加碼至150億美元。收報192.3元，跌0.62%。
長城環亞（0583）中期扭虧為盈。收報0.44元，升6.02%。
太古廣場購物商場中期銷售額升36.2％，寫字樓租金則跌11％。太古（0019）收報48.55元，跌0.51%；太古地產（1972）收報22.5元，升0.45%。
京信通信（2342）發盈警，料中期轉盈為虧。收報1.98元，升2.06%。
國務院發布全民健身計劃。體育用品股向上，安踏（2020）創上市新高，見191.9元，收報181.9元，升4.66%；李寧（2331）收報90.75元，升5.65%；361度（1361）收報3.47元，升3.27%；特步（1368）收報12.7元，升12.19%；滔搏（6110）收報11元，升7.84%；中國動向（3818）收報1.09元，升4.81%。
艾德韋宣（9919） 轉虧為盈，中期賺3550萬人民幣。創52周高，見1.34元，收報1.28元，升40.66%。
長江生命科技（0775）中期多賺15%，不派中期息。收報0.83元，跌1.19%。
恒智控股（8405）不進行轉主板上市申請。收報0.85元，跌8.6%。
永安國際（0289）發盈喜，料中期將虧轉盈。收報17.42元，升0.11%。
恒大（3333）上月賣樓金額跌13%至438億元人幣。收報5.44元，升4.21%。
破頂股表現
車股破頂，包括，比亞迪（1211）創上市新高，見282.4元，收報280.6元，升8.34%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見176.7元，收報173.8元，升3.08%。
能源股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見174.1元，收報172元，升0.35%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.35元，收報4.31元，升3.36%；煤氣（0003）創52周高，見13.22元，收報13.18元，升2.01%；華潤電力（0836）創52周高，見15.38元，收報15.1元，升3.71%。
科技股破頂，包括，仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見0.97元，收報0.9元，無升跌；中興通訊（0763）創52周高，見31.75元，收報31.65元，升7.11%；舜宇（2382）創上市新高，見251.8元，收報251.8元，升9.96%。
材料股破頂，包括，福萊特玻璃（6865）創上市新高，見40.8元，收報40.3元，升8.92%；環球新材（6616）創上市新高，見5.79元，收報5.79元，升25.87%。
其他破頂股包括，安踏（2020）創上市新高，見191.9元，收報181.9元，升4.66%；中國通才教育（2175）創上市新高，見3.88元，收報3.84元，升2.67%；復星醫藥（2196）創上市新高，見77元，收報77元，升3.63%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.78元，收報3.66元，升0.83%；愛帝宮（0286）創52周高，見1.52元，收報1.42元，升10.94%；大昌集團（0088）創52周高，見5.38元，收報5.35元，無升跌；艾德韋宣（9919）創52周高，見1.34元，收報1.28元，升40.66%。
破底股方面
賭股破底，包括，美高梅中國（2282）見52周低8.25元，收報8.35元，跌4.35%；澳博控股（0880）見52周低6.22元，收報6.27元，跌6.42%；永利澳門（1128）見52周低8.8元，收報8.95元，跌7.83%；銀河娛樂（0027）見52周低45.7元，收報46.75元，跌6.5%；金沙中國（1928）見52周低24.55元，收報25.25元，跌2.7%；銀娛（0027）見52周低45.7元，收報46.75元，跌6.5%。
科技股破底，包括，攜程集團（9961）創上市新低，見190元，收報194.6元，跌2.8%；汽車之家（2518）創上市新低，見83元，收報84.35元，跌6.23%；快手（1024）創上市新低，見102.3元，收報105.2元，跌2.5%。
其他破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.45元，收報2.54元，跌0.39%；心通醫療（2160）創上市新低，見9.91元，收報10.08元，跌12.8%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.9元，收報0.91元，無升跌；松齡（1989）見52周低0.99元，收報0.99元，跌6.6%；築友智造（0726）見52周低0.71元，收報0.73元，跌1.35%。
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