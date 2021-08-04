今階段的貸款沙盒測試，客戶可自行選擇3至5年還款期，成功批核之貸款申請，首24個月只須償還貸款利息，而毋須償還本金。姚文遠舉例稱，中小企客戶倘在其他銀行貸款100萬元，假設利率7.75%，每月還款約2萬多元，該行現推出的貸款服務，以相同利率計算，倘攤分5年償還，首24個月客戶只需每月還約6500元，每月還款由此節省約67%。此外，貸款額最高可相等於舊有貸款額兩倍，客戶可同時提取額外現金。包括提取額外現金部分，貸款額度上限為600萬元。至於貸款利率水平，姚稱，由於貸款中有部分是舊有（其他銀行）的貸款，故該行會參考客戶在舊有銀行的原本利息，而提供相對的優惠。

該行又指，試業期間設首3個月貸款利息回贈，客戶準時繳付首3個月還款並符合相關條款，可於第4個月獲取首3個月已付利息的全數回贈。另外，客戶可同時享有與貸款年利率掛勾的活期存款利率，上限為貸款餘額之25%。

客戶於申請過程毋須見面，但於貸款成功獲批後會安排一次會面確認貸款詳情。貸款批核最快於三個工作天內可完成，不用收取手續費。

至於該行今年五月正式宣布中小企銀行服務進入金融科技監管沙盒測試，提供100個名額，截至7月31日，登記數量已超過240個。

記者：胡學能

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