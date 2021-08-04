耐世特主要為全球車廠提供轉向及傳動系統，其中可以通過電機輔助駕駛者進行轉向的電動助力轉向系統(EPS)佔去年收入接近七成，而通過EPS實現的駕駛輔助系統(ADAS)功能已投入使用，例如車道保持、車道偏離警告、交通堵塞輔助等，迎合未來自動駕駛(AD)發展。今年第一季公司取得6.46億美元訂單，其中90%為新客戶項目訂單，其中八成與電動車相關。公司全年新增訂單指引為64億美元，預計大部分將於下半年取得。

股價方面，耐世特上月底跌至250天線反彈，並重上10天線，經過數日整固，今早升穿20天線，短線關鍵阻力為50天線約10.5元，一旦衝破將可扭轉6月中以來調整，展開新浪上試約12元阻力。短線止蝕可放在9元水平。

劉思明

投資版副主編