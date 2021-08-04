【有片：選股王】汽車體育股急升回吐 新能源車熱炒
文章日期：2021年8月4日 12:52
港股今早先跌後回升，恒指低開後曾經跌184點，見26009點回升，以近半日高位收市，收報26605點，升410點或1.57%，大市半日成交967億元。科技股大幅反彈，恒生科技指數升逾3%，騰訊（0700）升近半成。汽車、體育用品股大漲，比亞迪（1211）、李寧（2331）升逾7%，後者急升後回吐壓力較大，半日由高位回落3.5%收市。新能源車繼續熱炒，耐世特（1316）也值得留意。
耐世特主要為全球車廠提供轉向及傳動系統，其中可以通過電機輔助駕駛者進行轉向的電動助力轉向系統(EPS)佔去年收入接近七成，而通過EPS實現的駕駛輔助系統(ADAS)功能已投入使用，例如車道保持、車道偏離警告、交通堵塞輔助等，迎合未來自動駕駛(AD)發展。今年第一季公司取得6.46億美元訂單，其中90%為新客戶項目訂單，其中八成與電動車相關。公司全年新增訂單指引為64億美元，預計大部分將於下半年取得。
股價方面，耐世特上月底跌至250天線反彈，並重上10天線，經過數日整固，今早升穿20天線，短線關鍵阻力為50天線約10.5元，一旦衝破將可扭轉6月中以來調整，展開新浪上試約12元阻力。短線止蝕可放在9元水平。
劉思明