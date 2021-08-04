澳門：電影院及各類娛樂場所明日零時起關閉
文章日期：2021年8月4日 12:30
澳門電台報道，澳門政府公布，為防止新冠病毒傳播，明日(5日)零時起，關閉電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、「卡拉OK」場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳。
濠賭股今早已因全民核酸檢測，及香港將澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單而下跌。
新濠國際發展（0200）見52周低11.02元，收報11.3元，跌3.75%；美高梅中國（2282）見52周低8.35元，收報8.61元，跌1.37%；澳博控股（0880）見52周低6.22元，收報6.4元，跌4.48%；永利澳門（1128）見52周低8.8元，收報9.06元，跌6.69%；銀河娛樂（0027）見52周低46.85元，收報47.8元，跌4.4%；金沙中國（1928）見52周低24.55元，收報26.05元，升0.39%。
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