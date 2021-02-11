恒指升410點穿10天線 科指升3% 北水止12日流出 體品、車、能源升
文章日期：2021年8月4日 12:17
官媒雖續批要「防沈迷」，不過科技股先跌後升，恒指今早低開32點後，曾跌最多184點，不過，其後騰訊（0700）等科技股發力，臨近半日收市曾升最多456點，高低波幅641點。恒指升穿10天線(26311.12點)，北水終止連續12日流出，轉為淨流入。
恒指半日升410點或1.57%，報26605點，成交金額966億元；國指升177點或1.9%，報9497點。恒生科技指數收報6921點，升3.36%。
藍籌38隻升，14隻下跌，6隻無升跌。舜宇（2382）升7.51%，收報246.2元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升4.89%，收報467.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻79點；銀娛（0027）跌4.4%，收報47.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。
恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報33.05元，升12.99%；跌幅最大的是汽車之家（2518）創上市新低，見83元，收報85.95元，跌4.45%。
北水南下合計淨流入24.38億元，終止連續12日流出，淨流入金額是2021年7月9日32.97億元後最多。南水北上合計淨流入56.51億元人民幣，較上日增加214.08%，連續第6日流入，累計流入271.62億元。
蘋果據報為iPhone 13尋找更多中國供應商，立訊精密等成供應鏈新力軍。手機設備股個別發展，舜宇（2382）收報246.2元，升7.51%；丘鈦（1478）收報13.7元，升4.1%；高偉電子（1415）收報4.45元，升4.71%；瑞聲（2018）收報50.25元，升7.37%；比亞迪電子（0285）收報41.3元，升4.56%。
小米（1810）將於下周發布新機MIX 4。收報26.75元，升3.28%。
攜程（9961）否認收購韓國電商怡百購。創上市新低，見190元，收報194.1元，跌3.05%。
中汽協：7月汽車銷量按年跌13.8%。汽車股向上，吉利（0175）收報28.3元，升5.4%；比亞迪（1211）創上市新高，見282.4元，收報278元，升7.34%；華晨中國（1114）收報7.3元，無升跌；廣汽集團（2238）收報6.96元，升2.2%；東風集團股份（0489）收報7.22元，升3.14%；長城汽車（2333）收報36.55元，升5.03%；北京汽車（1958）收報2.85元，升1.42%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.62元，升0.62%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見176.7元，收報173.8元，升3.08%；五菱（0305）收報1.75元，升1.16%。
王者榮耀健康系統升級，限制「課金」及遊戲時間。騰訊（0700）收報467.8元，升4.89%。
官媒：未成年人網絡保護不僅是「防沈迷」 對企業要進一步約束。其他科技股個別發展，網易（9999）收報144.7元，跌0.82%；嗶哩嗶哩（9626）收報656.5元，升1.7%；快手（1024）創上市新低，見102.3元，收報111元，升2.87%。
多間公司公布業績，績前個別展，長建（1038）收報47.3元，升0.21%；大酒店（0045）收報7.21元，升0.42%；理文化工（0746）收報5.93元，跌0.5%；理文造紙（2314）收報5.92元，升3.5%；盈大地產（0432）收報0.66元，無升跌；TOM集團（2383）收報0.4元，無升跌；電能實業（0006）收報50.15元，升0.2%。
澳門將於8月4日至7日進行全民核酸檢測，而香港亦從周三起將澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單。濠賭股向下，兼齊破底。新濠國際發展（0200）見52周低11.02元，收報11.3元，跌3.75%；美高梅中國（2282）見52周低8.35元，收報8.61元，跌1.37%；澳博控股（0880）見52周低6.22元，收報6.4元，跌4.48%；永利澳門（1128）見52周低8.8元，收報9.06元，跌6.69%；銀河娛樂（0027）見52周低46.85元，收報47.8元，跌4.4%；金沙中國（1928）見52周低24.55元，收報26.05元，升0.39%。
奈雪的茶（2150）食安問題店已暫停營業，未因此受政府罰款。收報10.3元，升5.97%。
旭輝（0884）上月賣樓收入跌5%。收報4.88元，升0.62%。
榮萬家（2146）伙國富香港積極併購。收報8.2元，升0.61%。
阿里（9988）上季Non-GAAP多賺一成勝預期，回購加碼至150億美元。收報194.2元，升0.36%。
長城環亞（0583）中期扭虧為盈。收報0.435元，升4.82%。
太古廣場購物商場中期銷售額升36.2％，寫字樓租金則跌11％。太古（0019）收報49.25元，升0.92%；太古地產（1972）收報22.45元，升0.22%。
京信通信（2342）發盈警，料中期轉盈為虧。收報1.9元，跌2.06%。
國務院發布全民健身計劃。體育用品股向上，安踏（2020）創上市新高，見191.9元，收報183.2元，升5.41%；李寧（2331）收報93.1元，升8.38%；361度（1361）收報3.5元，升4.17%；特步（1368）收報12.46元，升10.07%；滔搏（6110）收報11.22元，升10%；中國動向（3818）收報1.1元，升5.77%。
艾德韋宣（9919） 轉虧為盈，中期賺3550萬人民幣。創52周高，見1.22元，收報1.19元，升30.77%。
長江生命科技（0775）中期多賺15%，不派中期息。收報0.83元，跌1.19%。
恒智控股（8405）不進行轉主板上市申請。收報0.88元，跌5.38%。
永安國際（0289）發盈喜，料中期將虧轉盈。收報17.46元，升0.34%。
恒大（3333）上月賣樓金額跌13%至438億元人幣。收報5.51元，升5.56%。
破頂股表現
車股破頂，包括，比亞迪（1211）創上市新高，見282.4元，收報278元，升7.34%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見176.7元，收報173.8元，升3.08%。
能源股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見174.1元，收報172.2元，升0.47%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.35元，收報4.31元，升3.36%；中華煤氣（0003）創52周高，見13.22元，收報13元，升0.62%；華潤電力（0836）創52周高，見15.3元，收報14.84元，升1.92%。
其他破頂股包括，安踏（2020）創上市新高，見191.9元，收報183.2元，升5.41%；復星醫藥（2196）創上市新高，見77元，收報76.45元，升2.89%；福萊特玻璃（6865）創上市新高，見40.45元，收報39.2元，升5.95%；環球新材（6616）創上市新高，見5.47元，收報5.29元，升15%；世紀睿科（1450）創52周高，見0.97元，收報0.94元，升4.44%；中興通訊（0763）創52周高，見30.4元，收報30元，升1.52%；太平洋航運（2343）創52周高，見3.78元，收報3.72元，升2.48%；大昌集團（0088）創52周高，見5.38元，收報5.32元，跌0.56%；艾德韋宣（9919）創52周高，見1.22元，收報1.19元，升30.77%。
破底股方面
科技股破底，包括，攜程集團（9961）創上市新低，見190元，收報194.1元，跌3.05%；汽車之家（2518）創上市新低，見83元，收報85.95元，跌4.45%；快手（1024）創上市新低，見102.3元，收報111元，升2.87%。
賭股破底，包括，澳博（0880）見52周低6.22元，收報6.4元，跌4.48%；永利澳門（1128）見52周低8.8元，收報9.06元，跌6.69%；銀河娛樂（0027）見52周低46.85元，收報47.8元，跌4.4%；金沙中國（1928）見52周低24.55元，收報26.05元，升0.39%；銀娛（0027）見52周低46.85元，收報47.8元，跌4.4%。
其他破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.45元，收報2.54元，跌0.39%；心通醫療（2160）創上市新低，見10.28元，收報10.38元，跌10.21%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.9元，收報0.91元，無升跌。
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