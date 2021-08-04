期內集團收入為12.64億元，按年減少5%；而EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）則為600萬元，較去年上半年虧損9500萬元，扭虧為盈。至於物業重估赤字淨額為7700萬元，較去年同期3.65億元大幅收窄。

次季業績方面，香港半島酒店季內平均可出租客房收入為937元，較上季791元升18.5%；平均房租亦達3283元，按季升24.3%。不過，香港第二季客房出租率則為29%，按季下跌1個百分點。

美國及歐洲第二季平均可出租客房收入為2215元，比首季1066元彈升1.08倍；平均房租則錄5737元，按季升近兩成。出租率方面，相關地區季內錄39%，按季增17個百分點。

集團指，多項營運業務繼續受肺炎疫情影響，今年上半年仍為最艱難的時期，集團大部份收入來自香港本地市場；而政府期內實施嚴格社交距離措施及封關，對集團旗下酒店、山頂等項目業務帶來重大影響。

大酒店早午收報7.21元，升0.42%。

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