大酒店上半年虧損4.52億 不派中期息
文章日期：2021年8月4日 12:18
受新冠肺炎疫情影響，多國持續封關，重挫旅遊、酒店等行業。半島酒店母企大酒店（0045）公布，截至今年6月底止上半年業績，中期虧損4.52億元，較去年同期蝕11.97億元有所收窄。每股虧損0.27元；不派息。
期內集團收入為12.64億元，按年減少5%；而EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）則為600萬元，較去年上半年虧損9500萬元，扭虧為盈。至於物業重估赤字淨額為7700萬元，較去年同期3.65億元大幅收窄。
次季業績方面，香港半島酒店季內平均可出租客房收入為937元，較上季791元升18.5%；平均房租亦達3283元，按季升24.3%。不過，香港第二季客房出租率則為29%，按季下跌1個百分點。
美國及歐洲第二季平均可出租客房收入為2215元，比首季1066元彈升1.08倍；平均房租則錄5737元，按季升近兩成。出租率方面，相關地區季內錄39%，按季增17個百分點。
集團指，多項營運業務繼續受肺炎疫情影響，今年上半年仍為最艱難的時期，集團大部份收入來自香港本地市場；而政府期內實施嚴格社交距離措施及封關，對集團旗下酒店、山頂等項目業務帶來重大影響。
大酒店早午收報7.21元，升0.42%。
其他報道
蘋果據報為iPhone 13尋找更多中國供應商 立訊精密等成供應鏈新力軍
交銀國際：阿里巴巴股價仍具吸引力 維持買入評級 降目標價至296元
香港7月PMI微跌至51.3 IHS Market料全年GDP有6.8%增長