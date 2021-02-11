報道指，中國供應商立訊精密工業將於本月開始生產 iPhone 13 Pro，該公司在將在即將推出的 iPhone 13 系列中生產多達 3% 的份額。消息人士指，以往蘋果供應鏈的「新手」，通常於剛開始的時候都是負責製作較舊的 iPhone 機型。據報，立訊精密去年收購的兩家公司，韓國手機攝影機模組製造商 Cowell 和台灣金屬框架製造商 Casetek，也將為今年的新款 iPhone 提供關鍵零部件。

另外，以往只為iPhone供應玻璃背板和蓋板玻璃的湖南藍思科技，今年亦首次為iPhone供應金屬外殼，而舜宇光學（2382）亦進入iPhone供應鏈，將為蘋果提供後置攝像頭鏡頭，但其份額很小。報道引述知情人士指，若京東方在本季度獲得蘋果公司的批准，最快將在下個季度開始為 iPhone 13 系列提供有機發光二極管顯示屏。它去年開始為舊款 iPhone 提供 OLED 顯示屏。

報道引述Isaiah Research 首席分析師 Eric Tseng 表示，立訊精密、藍思等公司最近都在獲得蘋果供應鏈的訂單，未來可能成為蘋果與富士康的討價還價的籌碼。 Tseng估計，在未來幾年地緣政治不確定性將繼續上升的情況下，蘋果需要實現採購多元化和管理成本，這將為中國供應商提供擴大供應鏈份額的良機，並對現有供應商造成更大壓力。

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