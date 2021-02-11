港元拆息全線向下 1個月HIBOR由升轉跌
文章日期：2021年8月4日 11:17
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.7點子至0.08125%。
港元現報7.7745元貶值27點子，曾貶值最多32點子，報7.775元，亦曾升值最多5點子，報7.7713元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.04536%；1星期HIBOR跌0.55點子至0.05518%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.06321%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.21點子至0.14875%；6個月期HIBOR跌0.36點子至0.25321%；12個月期HIBOR跌0.47點子至0.35375%。
美元指數現報92.089貶值0.085點或0.09%。
美元1個月期LIBOR報0.08963%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0084%，終止連續3日擴闊，利差是2021年7月29日後最低，當日差距為-0.0145%。
對上一次終止連續3日擴闊，是2021年7月29日，當日利差報-0.0145%。
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