港元現報7.7745元貶值27點子，曾貶值最多32點子，報7.775元，亦曾升值最多5點子，報7.7713元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.04536%；1星期HIBOR跌0.55點子至0.05518%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.06321%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.21點子至0.14875%；6個月期HIBOR跌0.36點子至0.25321%；12個月期HIBOR跌0.47點子至0.35375%。

美元指數現報92.089貶值0.085點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.08963%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0084%，終止連續3日擴闊，利差是2021年7月29日後最低，當日差距為-0.0145%。

對上一次終止連續3日擴闊，是2021年7月29日，當日利差報-0.0145%。

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