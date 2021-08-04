據中國汽車工業協會統計的重點企業旬報情況預估，2021年7月，汽車行業銷量預估完成182萬輛，按月下降9.7%，按年下降13.8%；分大類看，乘用車銷量按年下降11.2%，商用車銷量按年下降27.1%。