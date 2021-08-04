中汽協：7月汽車銷量按年跌13.8%
文章日期：2021年8月4日 11:11
據中國汽車工業協會統計的重點企業旬報情況預估，2021年7月，汽車行業銷量預估完成182萬輛，按月下降9.7%，按年下降13.8%；分大類看，乘用車銷量按年下降11.2%，商用車銷量按年下降27.1%。
1-7月，汽車行業累計銷量預估完成1471萬輛，按年增長19%；分大類看，乘用車銷量按年增長20.5%，商用車銷量按年增長13.3%。
汽車股普遍向上，吉利（0175）現報28元，升4.28%；比亞迪（1211）現報274.6元，升6.02%；華晨中國（1114）現報7.3元，無升跌；廣汽集團（2238）現報6.88元，升1.03%；東風集團股份（0489）現報7.14元，升2%；長城汽車（2333）現報36.85元，升5.89%；北京汽車（1958）現報2.82元，升0.36%；慶鈴汽車股份（1122）現報1.63元，升1.24%；小鵬汽車（9868）現報170.7元，升1.25%；五菱（0305）現報1.75元，升1.16%。
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