王者榮耀健康系統升級 限制「課金」及遊戲時間 騰訊升4%
文章日期：2021年8月4日 10:55
昨被官媒點名的騰訊（0700）旗下手遊《王者榮耀》公佈升級健康系統，進一步加大未成年人的保護力度，其中包括限制「課金」及限制遊戲時間的措施，即日開始陸續生效。
限制遊戲時間方面，未成年用戶每日22時至次日8時禁玩，國家法定節假日每日限玩2小時，其他時間每日限玩1小時。
遊戲消費限制方面，未滿12歲的用戶無法進行遊戲增值；12歲及以上未滿16歲的用戶，單次增值上限50元人民幣，每月增值上限200元人民幣；16歲及以上未成年用戶，單次增值上限100元人民幣，每月增值上限400元人民幣。
在iOS遊客體驗模式下，同一台硬件設備15天內累計遊戲時間不超過1小時，且無法進行增值。
健康系統規則每日時長刷新為0點，通過健康系統強制的時段、時長和消費管理。公司指，希望可以幫助孩子建立健康的遊戲習慣，同時也盡量避免因為孩子的遊戲行為可能導致的家庭矛盾。
騰訊現報465元，升4.3%。
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